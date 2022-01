Vas Kata Blanka: Kell még egy kis csibészség

Flamanville, Franciaország: itt rendezték meg vasárnap a cyclocross világkupa-sorozat legfrissebb futamát. Vas Kata Blanka is ott járt a versenyen, és ha már így tett, a dobogóra is felállt, hiszen a harmadik helyen végzett. A kiváló rider tartott is nekünk egy élménybeszámolót két edzés között.

