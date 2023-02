Vas Kata Blanka kihozná magából a vb-n a legjobbat

Már csak egy nap, és következik a cyclo-cross szezon legfontosabb versenye: a világbajnokságot rendezik meg a hollandiai Hoogerheidében. A mezőnyben ott lesz Vas Kata Blanka is, akivel beszélgetni is tudtunk kicsit a várakozásairól.

Már csak egy nap, és következik a cyclo-cross szezon legfontosabb versenye: a világbajnokságot rendezik meg a hollandiai Hoogerheidében. A mezőnyben ott lesz Vas Kata Blanka is, akivel beszélgetni is tudtunk kicsit a várakozásairól.

Már csak egy nap, és következik a cyclo-cross szezon legfontosabb versenye: a világbajnokságot rendezik meg a hollandiai Hoogerheidében. A mezőnyben ott lesz Vas Kata Blanka is, akivel beszélgetni is tudtunk kicsit a várakozásairól.