Vas Kata Blanka magát is meglepte a Vueltán két 4. helyével

Vas Kata Blanka The Hungarian multi-discipline cycling prodigy who's already a threat for podiums on the world stage in cross-country, cyclo-cross and road racing.

, hogy az első három versenyén, köztük az egyhetes Vueltán is nagyot alkotott. Nekünk pedig sikerült utolérnünk a Team SD Worx versenyzőjét a franciaországi, magaslati edzőtáborban. Természetesen nem bringával, hanem telefonon, úgyhogy el is mesélte nekünk, hogyan élte meg ezeket az igen komoly viadalokat.