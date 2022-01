Vas Kata Blanka negyedszer lett cyclocross országos bajnok!

„Megvolt azért a fölényem, de egy jót versenyeztem az U19-es férfi bajnokkal. Szerintem nagyon jó kis pályát raktak össze a szervezők. Volt itt régebben is verseny, akkor kevesebbszer mentünk fel a Királydombra, úgyhogy ez most jobban tetszett, kicsit technikás volt. Nagyon jó volt a városban versenyezni, és a rengeteg néző fantasztikus hangulatot teremtett.”

