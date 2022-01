Vas Kata Blanka Tótka Sándorral egy csapatban

„Brutálisan nagy, gyakorlatilag egy mozgó otthon és szerviz is egyben. Kicsit más az életformája mint nekünk, hiszen állandóan utazik versenyről versenyre, többet van külföldön, mint itthon. Nekem annak idején gyerekkori álmom teljesült azzal, hogy a Red Bull sportolója lehettem. Régen sokat snowboardoztam a barátaimmal, akkor láttuk, hogy támogatják a nagyokat, én is idáig szerettem volna eljutni. Tényleg rengeteg dolgot köszönhetek a Red Bullnak, miattuk lett például fizioterapeutám, többet foglalkozom a testemmel, új szemléletet adtak, ezzel új szintre emeltek. Komplett stáb alakult ki körülöttem, aminek Tokióban meg is lett az eredménye…”

