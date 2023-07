Vas Kata Blanka XCC-ben és XCO-ban is magyar bajnok!

Vas Kata Blanka magát is meglepte a Vueltán két 4. …

Vas Kata Blanka az országúti ob-n is aranyérmes!

Nagykanizsán rendezték meg idén a hegyikerékpárosok országos bajnokságát a Csónakázó-tó szomszédságában. Vas Kata Blanka a szezonban először hódolhatott kedvenc szakágának, hiszen eddig országúton versenyzett, nem is akármilyen eredményekkel: magyar bajnoki címek mellett egy Svájci Körverseny és Giro szakaszgyőzelem is felkerült a neve mellé – talán mondani sem kell, hogy az utóbbi a világszenzáció kategóriába esett.

Nagykanizsán rendezték meg idén a hegyikerékpárosok országos bajnokságát a Csónakázó-tó szomszédságában. Vas Kata Blanka a szezonban először hódolhatott kedvenc szakágának, hiszen eddig országúton versenyzett, nem is akármilyen eredményekkel: magyar bajnoki címek mellett egy Svájci Körverseny és Giro szakaszgyőzelem is felkerült a neve mellé – talán mondani sem kell, hogy az utóbbi a világszenzáció kategóriába esett.

Nagykanizsán rendezték meg idén a hegyikerékpárosok országos bajnokságát a Csónakázó-tó szomszédságában. Vas Kata Blanka a szezonban először hódolhatott kedvenc szakágának, hiszen eddig országúton versenyzett, nem is akármilyen eredményekkel: magyar bajnoki címek mellett egy Svájci Körverseny és Giro szakaszgyőzelem is felkerült a neve mellé – talán mondani sem kell, hogy az utóbbi a világszenzáció kategóriába esett.

Na de vissza a montihoz: szombaton az XCC kategória 6.16 kilométeres távját is megnyerte, vasárnap pedig következett az XCO, egy 3600 méteres, körönként 140 métert emelkedő erdei pálya, melyen volt épített pumparész, ugrató, sziklakert és sok sár is.

Na de vissza a montihoz: szombaton az XCC kategória 6.16 kilométeres távját is megnyerte, vasárnap pedig következett az XCO, egy 3600 méteres, körönként 140 métert emelkedő erdei pálya, melyen volt épített pumparész, ugrató, sziklakert és sok sár is.

Na de vissza a montihoz: szombaton az XCC kategória 6.16 kilométeres távját is megnyerte, vasárnap pedig következett az XCO, egy 3600 méteres, körönként 140 métert emelkedő erdei pálya, melyen volt épített pumparész, ugrató, sziklakert és sok sár is.