Vértes Nátán: Az életem kicsit olyan, mint egy sakkjátszma

Folytatjuk! Nemrég megtudhattuk Vértes Nátánról, hogy Amerikában már hamburgert neveztek el róla, hogy a legnagyobb álma az NHL-ben játszani, de azt is elmesélte, hogyan ismerkedett meg a jégkoronggal. Az Alaska Fairbanks játékosa most mesél a Fehérvárban töltött éveiről, a légiósélet kihívásairól, illetve azt is megtudjuk, hogy tényleg zongorázik és sakkozik-e? Fogadjátok szeretettel az interjú 2. részét!

Karriered legnagyobb részét a Fehérvárban töltötted el eddig. Mit kaptál a klubtól, az edzőktől? – Mindent tőlük kaptam! A klubvezetők, edzők, nevelők, a rolbás, a büfés és az akkori csapattársaim is a családom, velük nőttem fel. Legfiatalabb sportolóként, tíz évesen lettem kollégista az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia alakulásakor, még macival a kezemben aludtam el, miközben anyukám telefonon mesélt. Mindenki útmutatása ott van a személyiségemben és a játékomban, minden edző, aki foglalkozott velem. Kercsó Árpád hat éves korom óta a nevelőedzőm, és én vagyok az a tanítványa, akit a leghosszabb ideig, a legtöbb éven át nevelt. Először Gágyor Péter, majd Dragomir György foglalkozott velem, tőlük tanultam meg a technikai alapokat. A gyerekkori éveim leírhatatlanok, olyan erős alap és olyan szeretet, amit mindig őrzök a szívemben. Árpi bácsi az akadémia alakulása előtt Zalaegerszegre ment, és amikor hat évesen ott megnézett, azt mondta, hogy ez a gyerek kész van, mindent tud a jégkorongról, csak fel kell nőnie. Sokan támadták, hogyan mondhatja meg egy hat éves gyerekről, hogy tehetséges, de úgy érzem, azóta is különleges a kapcsolatunk, és igazoljuk egymást. Ő valóban egy legenda, ahogyan a szigora is, de én ettől soha nem féltem, igazi tartást adott, erőt, biztonságot. Őszinteségre, céltudatosságra nevelt, és mindig volt mögötte szeretet. Amikor leszidott is, fiammal kezdte a mondandóját. Árpi bácsi megtanított győzni, és mindenből felállni. Végig nagy támaszom és segítségem volt az évek során az akadémia sportpszichológusa, Dr. Fischer Miklós, ő foglalkozott velem, és az ő személye miatt, az ő hatására választottam az amerikai egyetemen a pszichológia szakot, és ebből is szeretnék diplomázni.

Aztán Finnországban kezdted meg légiós karriered. Mennyire volt nehéz tinédzserként nyakadba venni Európát, és belevágni a nagy kalandba? – Egyszer egy interjúban úgy fogalmaztam, hogy ott megtanultam lehajtott fejjel járni. Először voltam egyszerre nagyon távol és nagyon egyedül. Meg kellett tanulnom önmagamról gondoskodni, és megállni a saját lábamon egy idegen országban. Megküzdeni a honvággyal és olyan érzésekkel, amilyeneket addig nem tapasztaltam. Végig honvággyal és sérüléssel küzdöttem, egyedül egy olyan országban, ahol fél évig csak világos van vagy sötét és hideg. De finn első osztályú csapatban játszhattam, és egy erdő mellett laktam, ami gyönyörű volt. Nagy előrelépés és tanulás volt, olyan nagy, hogy az ott eltöltött évek nélkül biztosan nem venném könnyen az akadályt itt Alaszkában.

Vértes Nátán © Alaska Nanooks Athletics

Hogyan jött a tengerentúli lehetőség? – Finnország számomra ugrás volt védőháló nélkül, háromszor tört el a kulcscsontom, és a nyolc hónapos kihagyás után játszottam egy felkészülési mérkőzést az U20-as válogatottal az amerikai válogatott ellen. Az ellenfél edzője az egyik egyetemi csapat trénere is, nagyon tetszett neki a játékom, így felvette velem a kapcsolatot a meccs után, és annyira gyorsan, mesébe illően történt minden, hogy egy héttel később már Amerikában voltam.

És most már Fairbanksban játszol. Hogyan kell elképzelni a ligát, amiben szerepeltek? Mennyi hozzád hasonló korú fiatal jelent konkurenciát az NHL-ről szőtt álmokkal kapcsolatban? – Az NAHL, amiben tavaly én is játszottam, adja a legtöbb játékost az NCAA-be, de minden bajnokság legjobbjai kerülnek a ligába. Itt idősebb, tapasztaltabb hokisok ellen játszom, és olyan a sorsolásunk, hogy a top tízbe rangsorolt csapatok ellen játszunk, melyek NHL-draftolt hokisokból állnak. Hatvan csapat küzd egymással, a miénk divízió-független egyetemként szerepel az NCAA-ben, így amikor idegenben játszunk, általában két-három hetes túrákra megyünk, hétvégente különböző csapatokkal játszunk. Repülünk mindenhova. Harmincegy fős a keretünk, nagyon nagy a verseny a játékosok között. Minden héten csak a meccs napján tudjuk meg, hogy ki van a keretben, és aznap ki játszik. Általában az egész csapat utazik mindenhova, így mindenki készen áll, hogy bármelyik pillanatban szólhat az edző, játszani kell. Ezt elég nehéz a helyén kezelni. Nagy a nyomás, de a jövőm és az életem szempontjából mindenképpen a legjobb döntés és lehetőség volt, hogy Amerikában folytattam a karrierem. Úgy érzem, életem legjobb éveit töltöm most itt, jégen és jégen kívül is. Életre szóló barátságokat kötöttem, körbeutazhatom Amerikát, NHL-draftolt hokisok ellen játszhatok, és olyan egyetemekre juthatok el, amiket eddig csak filmekben vagy videókban láttam, ez óriási élmény. Fairbanks pedig világhírű Aurora Borealis megfigyelő hely és az, hogy én itt Alaszkában minden este láthatom az Északi Fényt, egy csoda.

Az NHL korábban még egyetlen magyar hokisnak sem jött össze, Szuper Levente is „csak” a kispadig jutott... – Az út nem könnyű... Engem az motivál, hogy kitapossam az utat a fiatalabb magyar jégkorongozók előtt, hogy nekik ne legyen annyira nehéz az útjuk, mint az enyém. Szerencsére, amit Aberddenben elértem, visszaigazol, hiszen köszönőleveleket kapok, hogy az ismertségem miatt felvettek magyarokat a helyi iskolába, és a jégkorongcsapatban is játszhat ebben a szezonban egy új magyar játékos. Szeretnem feltenni a magyar jégkorongot a hokitérképre, és van az a mondás, hogy “célozd meg a Holdat, ha elvéted, akkor is a csillagok között kötsz ki.”

Lenne egy bónuszkérdésem is: tényleg zongorázol és sakkozol? – Az egyetemen, a szabadidőszobánkban minden kiegészítő sport biztosított, de van egy zongora is, ami mellé én mindig leülök, és játszom rajta. Szeretem a zenét, a filmeket és az olvasás is kikapcsol, feltölt. Rengeteget sakkozom, még a nagypapám tanított, amikor kicsi voltam. Minden nap játszom. Szeretek előre gondolkodni, kreatívnak lenni, túljárni az ellenfelem eszén, és okos/jó döntéseket hozni. Nekem az életem is kicsit erről szól. Minden helyzetben az számít, hogy mennyire jó a következő lépésem.