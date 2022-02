Vértes Nátán annyira menő, hogy hamburgert neveztek el róla Amerikában

Nemrég mutatkozhattál be a nemzeti csapatban. – Hihetetlen élmény volt magamra húzni a címeres mezt, gyerekkori álmom vált valóra! Novemberben elvesztettem a nagypapámat, aki minden meccsemet megnézte, amit csak tudott, még Ukrajnába is kiutazott az U20-as világbajnokságra, ahol feljutást ünnepelhettünk. Az ő álma is az volt, hogy egyszer láthasson a felnőtt válogatottban, most érte is játszottam. Amikor lehetőséget kapok, a jövőben is szeretném meghálálni a bizalmat a válogatottban, eredményes játékkal, és remélem, egyszer egy A-csoportos vébén, vagy akár egy olimpián is magamra húzhatom a címeres mezt.