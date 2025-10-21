Világrekord: Rémi Bonnet új csúcsot döntött 1 km-es szintemelkedésen

Rémi Bonnet új világrekordot futott a Fully Vertical Kilometeren. A svájci hegyifutó elképesztő, 27 perc 21 másodperc alatt küzdötte végig a mindössze 1,92 kilométer hosszú, ám 1000 méteres szintemelkedést tartalmazó pályát.

Az otthon versenyző Bonnet 669 indulóval egyetemben állt rajthoz, és nem titkolt szándéka volt, hogy megdöntse az olasz Philip Götsch 2017-ben felállított, 28:53-as rekordját. A próbálkozása végül sikerrel járt, Bonnet a több mint 50 százalékos átlagos meredekségű emelkedőt 1 perc 32 másodperccel gyorsabban teljesítette, ezzel új mércét állítva a vertikális futások világában.

Rémi Bonnet a vertikális hegyifutás világrekordjának megdöntését ünnepli © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

"Nem gondoltam volna, hogy ez lehetséges” – mondta a verseny után a földre rogyva Rémi Bonnet. "Amikor megláttam az első időeredményeket, azt hittem, túl gyorsan kezdtem, de érzetre tudtam, hogy minden rendben van. Azt mondtam magamnak: ez egy különleges nap, és képes lehetek kitartani egészen a csúcsig.”

"Ezt az emelkedőt már legalább ötvenszer megmásztam a pályafutásom során, így ez nem volt kihívás. A világrekord megdöntésének legnagyobb motivációja az volt számomra, hogy egyszerűen a lehető leggyorsabb legyek. És az, hogy itt, közel az otthonomhoz sikerült, nagyon különlegessé teszi ezt az érzést.”

A svájci Fullyban rendezett Vertical Kilometer a világ egyik legmeredekebb és leggyorsabb hegyi futóversenye, melynek átlagos emelkedése meghaladja az 50 százalékot. Az útvonal La Belle-Usine-ban, 500 méteres magasságban rajtol, és Les Garettes-nél, 1500 méteren ér célba, miközben a futók szőlőültetvényeken, réteken és erdős terepen haladnak át.

A verseny időfutam formájában zajlik, 100 méterenként elhelyezett jelzők segítik a haladás követését, a pálya pedig egy régi hegyi vasútvonalon kanyarog felfelé. A résztvevőknek kötelező sisakot viselni, és a rendkívül meredek terep miatt hegymászóbottal ajánlott futniuk. „Nagyon meredek és nagyon kemény. Ha megpróbálsz egyenesen felállni a lejtőn, egyszerűen hanyatt esel” – jellemezte a pályát Bonnet.

Bonnet számára nagy örömet jelent, hogy otthon ünnepelhette a világrekordot © Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

Mi az a Fully Vertical Kilometer?

A Fully Vertical Kilometer a hegyi futás legextrémebb formája, amelyen az 1000 méteres szintemelkedés kevesebb mint 2 kilométeren valósul meg. A svájci Fullyban, La Belle-Usine-nál rajtoló és Les Garettes-nél célba érő pálya átlagos meredeksége 50 százalék feletti, így a futóbotok mondhatni nélkülözhetetlenek. Az útvonal szőlőültetvényeken, réteken és erdős ösvényeken kanyarog felfelé, a célban pedig hagyományosan ünnepi lasagne-lakomával várják a kimerült, de sikerélményekkel teli versenyzőket.

A Fully Vertical Kilometer számokban

Rémi Bonnet a világrekord hegyi futásra melegít Fullyban © Fabiano Mancesti / Red Bull Content Pool

Táv: 1,92 km

Szintemelkedés: 1000 méter (500 méterről 1500-ra)

Átlagos emelkedő: 50%+

Indulás helye: La Belle-Usine, Fully (500 méteren)

Befejezés: Les Garettes (1500 méteren)

Útvonal: egy régi vasútvonalat követve Fully domboldalán halad, szőlőültetvényeken és erdőn keresztül.