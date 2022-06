Ezeket a koncerteket nézd meg az idei VOLT-on

Két év kihagyás után leírni is hihetetlen, hogy végre ismét lesz VOLT Fesztivál ! Ennél már csak az a durvább, hogy kettőt pislogunk, és már kezdetét is veszi. A legmenőbb hazai előadók mellett a világ számos pontjáról érkeznek zenekarok, hogy fergeteges bulit csapjanak Sopronban.

Az előrejelzést elnézve az időjárásra nem lesz majd panasz, így már csak azt kell eldönteni, hogy melyik fellépőt nézze meg az ember. Mivel jobbnál jobb programok követik egymást, hoztunk egy ajánlót, amiben segítünk eligazodni a színpadok és előadók tengerében. Kiválasztottunk 15 olyan koncertet, amit mi tuti biztos, hogy nem fogunk kihagyni!

01 Carson Coma

Mit gondoltok mekkora bulit csap egy olyan zenekar, ami nemrég csinált teltházat a Budapest Parkban? A Carson Comás srácok tudják mi fán terem a vagányság, az egyediség és a jó hangulat, nem véletlen, hogy az utóbbi időben szinte mindenhol teltházzal pörögnek a koncertjeik.

Ők így jellemzik magukat: “boldog család, csupa móka, miért ne szólna Carson Coma?” És végül is tök jogos a kérdés. Miért is ne?!

Még van pár napotok felkészülni a srácok legmenőbb slágereiből, hogy a fesztivál első napján torkotok szakadtából énekelhessétek az ‘Immunissá válunk’ , a ‘Hobbihajótörött’ vagy a ‘Kék Hullám Kemping’ című dalukat.

MIKOR? Június 21. 18:45

HOL? Telekom Nagyszínpad

02 The Killers (USA)

Már sokadjára látogat hazánkba az amerikai The Killers , akik mondhatni rendszeres fellépői a Sziget Fesztiválnak és most a soproni Lővéreket is megnézik maguknak. A Grammy-jelölt együttes legismertebb dala talán mind a mai napig a ‘Mr. Brightside’ , amivel az egész világon ismertté váltak. A VOLT-ra valószínűleg idén megjelent albumukat, a ‘Pressure Machine’ -t hozzák, de abban biztosak vagyunk, hogy a régi nagy slágerek is felcsendülnek majd.

MIKOR? Június 22. 22:30

HOL? Telekom Nagyszínpad

03 Slow Village

Ha a The Killers koncertje előtt egy teljesen más stílussal szeretnél bemelegíteni, akkor csekkold a Slow Village -es srácok buliját, amiben tuti, hogy nem fogsz csalódni. Klasszik shit, de nem az anakronisztikus fajta. Emberi és művészi realitásból érkezés, realitásba tartás, rapZENE. Nyakmozgató groove-ok és karakteres loopok, rímek a szcéna legbelsejéből, amik nyomokban költészetet, slam-et és némi iróniát tartalmaznak. Egyfajta B-boy csibészség, edukált gettó mentalitás, kis igazi íz az erősebb fűszerek kedvelőinek. Dobképletek, minták, bassline-ok a kisszobából a nagyszínpadra. Mindez tisztelegvén a legendás detroiti Slum Village előtt, a Lootpack, a Tribe Called Quest nyomában, falusias romantikával a XXI. századra időzítve.

MIKOR? Június 22. 21:00

HOL? Beko Színpad

04 Dzsúdló

Őszinték leszünk, csütörtökön nem éri meg elmozdulni a Nagyszínpad elől, ugyanis 17-kor Dzsúdló kezdi a bulit, utána pedig csak olyan programok következnek, akiket vétek lenne kihagyni. Juhász Marci , aki Dzsúdló néven vált ismertté, a ‘Lej’ számával robbant be a köztudatba, onnantól pedig nem volt és azóta sincs megállás az előadó számára. Azóta a legmenőbb hazai koncerthelyszíneken és a legkirályabb fesztiválokon adja elő dalait.

MIKOR? Június 23. 17:00

HOL? Telekom Nagyszínpad

05 Follow the Flow

Na ugye mondtuk, hogy csütörtökön nem éri meg elmenni a Nagyszínpad elől? Dzsúdlót a Follow the Flow követi majd, akik a ‘Nem tudja senki’ trackjük óta szinte mindenhol ott vannak. Ami nem is véletlen, ugyanis dalaik pillanatok alatt az ember fülébe másznak, dalszövegeikkel pedig különösen könnyű azonosulni. Nem hiába, hogy Sopronban is a legnagyobb színpadot kapták, két extra menő külföldi előadó előtt.

MIKOR? Június 23. 18:45

HOL? Telekom Nagyszínpad

06 Yungblud (UK)

Megőrülésre felkészülni, csütörtökön 20:30-tól az energiabomba, Yungblud lép a VOLT Fesztivál nagyszínpadára. Ha van koncert, amit még az ajánlóból is kiemelnénk, akkor ez az. Egészen elképesztő az az előadás, amit ez a fiatal srác képvisel, akinek védjegyévé vált a rózsaszín zoknija. A 24 éves angol énekes világsztárokat megszégyenítően mozog a színpadon és amikor azt hiszed, hogy folyamatos ugrálás/futás/mozgás közben nem lehet tökéletesen énekelni, akkor nyisd ki a szemed, mert Yungblud rácáfol erre. A koncert első percétől az utolsóig izgalmas a produkció, így ha lehet egy tippünk, még a mosdóba se menj ki. 2019-ben felrobbantotta a Szigeten az A38 sátrat, most a VOLT Fesztivál Nagyszínpada következik!

MIKOR? Június 23. 20:30

HOL? Telekom Nagyszínpad

07 Bring Me the Horizon (UK)

Csütörtökön az Egyesült Királyság és a zúzás uralja az esti koncertsávot, ugyanis Yungbludot a szintén angol BMTH formáció követi majd. A mostanában Machine Gun Kelly -vel kollaboráló együttes nem először lép a VOLT színpadára és reméljük, hogy nem is utoljára, ugyanis Oliver Sykes hangját nem nagyon lehet megunni. Az már csak hab a tortán, hogy a BMTH legújabb albumán van egy dal, amit Yungbluddal közösen jegyeznek, szóval még az is megeshet, hogy a két világsztár együtt áll majd a színpadon az ‘Obey’ track erejéig.

MIKOR? Június 23. 22:30

HOL? Telekom Nagyszínpad

08 Scarxlrd (UK)

Úgy tűnik az Egyesült Királyság teljesen behálózta a csütörtöki napot, ugyanis erre a napra erősen ajánlunk még egy progit, aki nem más, mint a brit vloggerből lett rapper, Marius Lucas Antonio Listhrop, művésznevén Scarlxrd . Zenéjére hatással volt Missy Elliot, Nelly vagy Eminem, de mivel egy darabig egy nu metal banda, a Myth City énekese is volt, így a Linkin Park, az Incubus és a Deftones is szerepet játszott abban, hogy zenéjében zseniálisan vegyíti a trap és a heavy metal elemeit. Ha valami oknál fogva ki kell hagynod ezt a bulit, akkor van egy jó hírünk, az előadó ősszel duplázik az Akvárium Klubban. Ott szeptember 30-án, vagy október 1-jén csípheted el.

MIKOR? Június 23. 00:20

HOL? Beko Színpad

09 kristoaf

Mi az, ha nem tökéletes időzítés, hogy a Nagyszínpados Dzsúdló előtt még pont belefér egy kristoaf koncert 16 órától a Hajógyár Petőfi Színpadon? Ha szeretnénk sem tudnánk jobban bemutatni a fiatal előadó munkáságát, mint a saját Spotify bemutatkozása: “kristoaf művészete a feltáratlan belső víziókon alapszik, a melodrámát tárgyiasítja. Retrospektív, keserédesen nosztalgikus, de jelenre utaló. Végtelenül romantizál, viszont földhözragadt próbál maradni. Örökösen keresi a pillanatyni eufóriát, a láthatatlan inspirációt. ’stáblista’ címre hallgató bemutatkozó albuma 2021 tavaszán látott napvilágot. Témája a fiatalkor széles spektrumú feldolgozása. Lélekszabadságot keres elengedhetetlen szorongásokon és pasztellszínű érzéseken keresztül. Idealizál, veszendően mereng határok között, majd révbe ér.”

MIKOR? Június 23. 16:00

HOL? Hajógyár Petőfi Színpad

10 SUM 41 (CAN)

Vannak azok az együttesek, akiket akarva akaratlanul sem lehet kihagyni egy programajánlóból. A SUM41 pontosan ilyen. A Deryck Whibley által vezetett zenekar szintén nem először lép fel a VOLT-on, viszont annyi biztos, hogy teljesen mindegy hányadjára állnak a Nagyszínpadon, őrületes energiájukkal mindig felrobbantják. Tuti biztos, hogy a banda nem hagyja otthon a legnagyobb slágereit, mint az ‘In Too Deep’ , a ‘Still Waiting’ a ‘Pieces’ vagy a ‘The Hell Song’ .

MIKOR? Június 24. 22:30

HOL? Telekom Nagyszínpad

11 On the Low

Ha röviden szeretnénk megfogalmazni, hogy mi is az az On the Low , akkor talán úgy lehetne, hogy marha tehetséges srácok, akik tudják milyen zene kell a fiataloknak, és akik kitartásukkal egy pincéből a VOLT Fesztiválig jutottak. A csapat legismertebb előadói AKC Misi és az Ibbigang , de érdemes ráfülelni még Filo , AKC Kretta , Kisé , Figura , pachee , gyuris és Lenszkij trackjeire is. Az OTL a klubokban már bizonyított, itt az idő, hogy a fesztiválokon is rendszeres fellépők legyenek.

MIKOR? Június 24. 23:45

HOL? Telekom Kraft Színpad

12 Platon Karataev

A Lev Tolsztoj egyik karakteréről elnevezett együttes eleinte angol nyelven ontotta magából a dalokat, most januárban viszont megjelent a csapat harmadik nagylemeze, mely a zenekar első teljesen magyar nyelvű anyaga lett. Eleinte nem nagyon tudtuk elképzelni, milyen lesz magyarul hallani a srácokat, viszont az új album fantasztikusra sikerült. A dalok a létezés magját járják körül, módosult tudatállapotokon, önmagunkkal és elmúlással való szembenézésen keresztül. Tökéletes koncert délután 5 órára, amikor még nincs kedved tombolni és megőrülni, de valami igazán minőségi zenére vágysz. Nem véletlen, hogy a zenekar a VOLT fő színpadán lép fel június 25-én.

MIKOR? Június 25. 17:00

HOL? Telekom Nagyszínpad

13 Pendulum LIVE (AUS)

Őszinték leszünk, ha nem LIVE formációban jönne a Pendulum , akkor biztosan nem tettük volna bele az ajánlóba, így viszont, hogy az ausztrál banda újra élőben hozza el legismertebb dalait, kö-te-le-ző megnézi őket. Egyrészt azért, mert ők zárják a Nagyszínpad programját, másrészt azért, mert tényleg fantasztikusak teljes zenekarral.

MIKOR? Június 25. 22:30

HOL? Telekom Nagyszínpad

14 Beton.Hofi

Ha mondanunk kellene egy valakit, akinek a karrierje rakéta módjára ível felfelé az utóbbi egy évben, akkor az fixen Beton.Hofi lenne. Ami persze nem is véletlen, hiszen amellett, hogy Ádi elképesztően közvetlen és kedves a rajongóival, mellette hihetetlenül szórakoztató figura, ami még azzal is párosul, hogy bomba dalokat ír. Az Akvárium Klubban például ő az egyetlen előadó eddig, aki egy éven belül megtöltötte a VOLT Lokált, a KisHallt és a NagyHallt is. Legutóbbi NagyHallos bulijára kb fél óra alatt fogyott el az összes jegy. Ha a Platon Karatev után és a Pendulum előtt minőségi rap zenére vágytok, akkor irány a Telekom Kraft Színpad!

MIKOR? Június 25. 18:15

HOL? Telekom Kraft Színpad

15 Cloud9+

Ha a Pendulum után még mindig bennetek van a boogie és tovább ugrálnátok, akkor sétáljatok át a Telekom Kraft Színpadhoz és csekkoljátok a Cloud9+ koncertjét! A srácok bulijain egy pillanatra sincs pihi, brutálisak az energiák és folyamatos az ugrálás. A banda minden évben a VOLT Fesztivál oszlopos fellépője és eddig még soha nem okoztak csalódást. Ha méltóképp szeretnéd lezárni az idei “voltozásodat”, akkor nem kell tovább keresned a megfelelő koncertet.

MIKOR? Június 25. 23:45

HOL? Telekom Kraft Színpad

A VOLT Fesztivál egyébként nem csak fantasztikus koncertekkel vár, hanem nappali- és gyerekprogramokkal is. Ha kíváncsi vagy mi mindennel ütheted el az időt napközben és akkor, ha gyerkőccel érkezel , kattints és válogass a programok közül!

Ha pedig úgy összességében hangolódnál a fesztiválra, akkor csekkold a VOLT hivatalos lejátszási listáját!

Minden további információt megtalálsz a VOLT Fesztivál hivatalos weboldalán .