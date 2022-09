Urald a vizet! Wakeboard lecke kezdőknek Dom Gührsztől

Amikor a deszkán állsz, fontos, hogy melyik lábaddal állsz előre. Ha gördeszkázol, snowboardozol vagy szörfözöl, akkor valószínűleg már meg is van a megoldás, hogy Goofy (jobb láb elöl) vagy Normál (bal láb elöl). Még nem tudod? Próbáld ki, melyik számodra a természetesebb vagy kérj meg egy barátot, hogy enyhén lökjön meg hátulról, és azzal kiderül, hogy reflexből melyik lábaddal előre lépsz rá a deszkára (melyik lesz az első lábad).

Helyes testtartás: Amikor a deszkán állsz, fontos, hogy melyik lábaddal állsz előre. Ha gördeszkázol, snowboardozol vagy szörfözöl, akkor valószínűleg már meg is van a megoldás, hogy Goofy (jobb láb elöl) vagy Normál (bal láb elöl). Még nem tudod? Próbáld ki, melyik számodra a természetesebb vagy kérj meg egy barátot, hogy enyhén lökjön meg hátulról, és azzal kiderül, hogy reflexből melyik lábaddal előre lépsz rá a deszkára (melyik lesz az első lábad).

Helyes testtartás: Amikor a deszkán állsz, fontos, hogy melyik lábaddal állsz előre. Ha gördeszkázol, snowboardozol vagy szörfözöl, akkor valószínűleg már meg is van a megoldás, hogy Goofy (jobb láb elöl) vagy Normál (bal láb elöl). Még nem tudod? Próbáld ki, melyik számodra a természetesebb vagy kérj meg egy barátot, hogy enyhén lökjön meg hátulról, és azzal kiderül, hogy reflexből melyik lábaddal előre lépsz rá a deszkára (melyik lesz az első lábad).

Indulás pipa! Ezután tartsd továbbra is megfeszítve a tested, és egyenesítsd ki a lábad úgy, hogy a térd még mindig kissé be legyen hajtva. A súly mindkét lábadon egyenlően oszoljon el, és a tekinteted előre irányuljon. Tartsd a súlypontot csípőmagasságban!

Indulás pipa! Ezután tartsd továbbra is megfeszítve a tested, és egyenesítsd ki a lábad úgy, hogy a térd még mindig kissé be legyen hajtva. A súly mindkét lábadon egyenlően oszoljon el, és a tekinteted előre irányuljon. Tartsd a súlypontot csípőmagasságban!

Indulás pipa! Ezután tartsd továbbra is megfeszítve a tested, és egyenesítsd ki a lábad úgy, hogy a térd még mindig kissé be legyen hajtva. A súly mindkét lábadon egyenlően oszoljon el, és a tekinteted előre irányuljon. Tartsd a súlypontot csípőmagasságban!

Az indulás a wakeboardozás legnehezebb része, de ha egyszer ráérzel, onnantól kezdve már nem lesz gond többé. Az első napon nem árt, ha többször is gyakorlod, hogy minél inkább reflexből működjön.

Az indulás a wakeboardozás legnehezebb része, de ha egyszer ráérzel, onnantól kezdve már nem lesz gond többé. Az első napon nem árt, ha többször is gyakorlod, hogy minél inkább reflexből működjön.

Az indulás a wakeboardozás legnehezebb része, de ha egyszer ráérzel, onnantól kezdve már nem lesz gond többé. Az első napon nem árt, ha többször is gyakorlod, hogy minél inkább reflexből működjön.