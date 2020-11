, az emirátusi wakeboardos ugyanis két Guinness-rekordot is felállított egyszerre. Saeed ráadásul időzíteni is nagyon tud, hiszen eredményei éppen november 18-án, a Guinness-rekordok világnapján születtek.

A nemzetközileg is elismert Red-Bull wakeboardos 30 másodperc alatt döntötte meg a legtávolabbi wakeboardos rámpás ugrás és a legtöbb levegőben töltött idő világrekordját. Saeed történelmi tettét még különlegesebbé tette, hogy mindkét világrekordot szülővárosában, Abu-Dzabiban érte el.

Elsőként Saeed egy 21 méteres ugrást, hajtott végre, amivel megdöntötte a francia Jérôme Macquarta 2004-ben felállított 15 méteres világrekordját. Saeed emellett a híres Superman-trükként nevezett legtöbb levegőben töltött idő rekordját is megdöntötte, megduplázva a szintén Macquart által tartott 2005-ös csúcsot.

"Őrületes! Nagyon büszke vagyok, hogy sikerült, és ezzel az emirátusi embereket büszkévé tehettem. Ráadásul pont a szülővárosomban. Mindig is úgy gondoltam, hogy nagy a felelősségünk a fiatal generáció inspirálásában. Ezzel talán sikerült üzenni a következő generációknak, hogy a wakeboardozás iránti szenvedély ne csökkenjen. Ez egy sok éves munka sikeres megkoronázása" - mondta el Saeed.

Saeed utja a Guinness könyvbe