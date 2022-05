A ‘Why I Run’ podcast korábbi részei számos olyan történetet mutattak be, amik motiválják az embereket arra, hogy felkeljenek a kanapéról és futócipőt húzzanak. Van, aki a másokkal való időtöltés miatt, van, aki a környezet védelme érdekében fut, és vannak azok, akik puszta kedvtelésből indulnak útnak. Közéjük tartozik a belga Wesley Butstraen is, akit csak a ‘rózsaszín ruhás futóként’ ismer a Wings for Life közösség.

“Körülbelül 12 évvel ezelőtt kezdtem el futni, egészségügyi okokból. Nem éreztem magam jól a bőrömben, és sokat híztam. Úgy döntöttem, hogy ezen ideje változtatni. Úgy gondolom, hogy kezdésnek a futás az egyik legjobb alternatíva, hiszen alap dolgok kellenek hozzá, és kilépve az otthonodból már neki is kezdhetsz” - mondta. Wesley kezdetnek egy-két kilométeres távokkal indult, ma már sokkal hosszabbakat is bír, remekül érzi magát, karrierje és magánélete is virágzik.

Wesley néhány haverja fenntartásokkal kezelte a Wings for Life-ot, furcsa volt számukra, hogy van egy verseny, ahol nem a minél jobb időeredmény számít, hanem az, hogy minél később kapjon el a catcher car. Ám miután az egyik versenyen eljöttek szurkolni rózsaszín öltönyös barátjuknak, annyira megtetszett nekik, hogy az azt követő évben ők is jelentkeztek.

