Wings for Life 2024: sosem futottak még ennyien a gerincsérültekért

Rekordszámú ember mozdult meg egyszerre a Földön a Wings for Life World Run futóverseny apropójából. A jótékonysági sporteseményt 11. alkalommal rendezték meg, és világszerte 265 818 ember futott azokért, akik nem futhatnak. A gerincvelő-kutatás támogatásáért létrehozott eseményen többek közt olyan hazai hírességek is kilátogattak a Városligetbe, mint Gelencsér Timi modell és televíziós személyiség, Molnár Andi táncosnő és Trokán Anna színésznő.

