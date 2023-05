Wings for Life: a jó ügyért futnak a sztárok is

5 ok, amiért megéri jelentkezni a Wings for Life-ra

is csatlakozhatnak a jelentkezők a közös sportoláshoz, amikor nemcsak az ország, de a világ egyszerre mozdul meg egy jó ügy érdekében. Tíz évvel ezelőtt alapították a Wings for Life World Run jótékonysági futóversenyét, amelynek nevezési díjainak száz százalékát gerincvelő-kutatásra és ezzel kapcsolatos klinikai vizsgálatokra fordítják.

A 2023-as futóversenyhez Gelencsér Tímea is örömmel csatlakozott; elmondása szerint a jó ügy számára mindent felülír. „Ezt a kezdeményezést évek óta támogatom, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges futóverseny. Mind a szellemisége, hogy a gerincsérültekért fogunk össze, mind az, hogy a világ sok pontján egyszerre futunk, nagyon motiváló” – mondta Timi, aki a hasonló kezdeményezések különös erejéről is beszámolt.

„Én a jótékonysági rendezvényeken mindig jobb időt futok, mert itt nem csak magamért sportolok. Amikor futunk, endorfin szabadul fel bennünk, de hogy ezzel másnak is segítünk, az erőnk is megsokszorozódik. Mindenkit arra buzdítok, hogy csatlakozzon, jöjjön el és ha virtuálisan is, de együtt fussunk.”

„Akkoriban még Red Bull sportolóként, Bécsben. A verseny körülbelül fél évvel a sípcsonttörésem után volt, de sikerült életem leghosszabb futását produkálni: huszonhat kilométer után ért utol a Catcher Car. Hihetetlen érzés volt tízezer emberrel együtt futni ugyanazon célért. Sok kerekesszékes vett részt a versenyen, a kitartásuk és akaraterejük valami elképesztő volt. Hihetetlen motivációt kaptunk tőlük, ha pedig jött egy kis emelkedő, akkor mi segítettünk nekik megbírkózni az akadállyal. Idén Ausztriában, App-on keresztül futok majd, ami teljesen más élmény lesz. Nincs konkrét táv, amit teljesíteni szeretnék. Az egyetlen célom, hogy ha kis mértékben is, de én is hozzátegyek ehhez a szuper kezdeményezéshez.”

© Balazs Palfi for Wings for Life World Run