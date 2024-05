Wings for Life: a legfontosabb tudnivalók

Horváth Laura is készül a Wings for Life-ra!

Most már biztosan a felkészülés végére értetek, sokat edzettetek arra a távra, amit elterveztetek magatoknak az idei Wings for Life-ra. Most már tényleg végre élesben is kipróbálhatjátok magatokat, ráadásul kivel személyesen, kivel virtuálisan, de együtt futhattok egyszerre több millió emberrel világszerte azokért, akik nem futhatnak.