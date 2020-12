Három sportos Wings for Life ajándékötlet karácsonyra

Legyünk őszinték: futócuccból soha nem lehet elég. Fontos, hogy mindenféle időjárási körülményhez meglegyen a tökéletes ruha. Ha nincs, akkor irány a Red Bull Shop, szerezd be a hiányzó darabokat a Wings for Life World Run kollekciójából. Viszont ezekkel nemcsak magadat, de szeretteidet, barátaidat is meglepheted karácsony alkalmából. Az online webshop tele van jobbnál jobb ajándékokkal. Találsz itt kapucnis pulcsit, sapkát, rövidnadrágokat és harisnyákat egyaránt. Ráadásul a mostantól december 24-ig megrendelt összes termék ingyen szállítással jut el hozzád legkésőbb 2021. január 31-ig. És ne feledd, a bevétel most is 100%-ban a gerincvelő kutatásokat szolgálja.