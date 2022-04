Wings for Life App - motiváló hangok futás közben

A füledbe suttogó virtuális catcher car és a téged éltető tömeg hangja miatt sokak kedvencévé vált már a Wings for Life World Run App . Hiszen nem csak arra való ez az alkalmazás, hogy csatlakozz a versenyhez, és jelezze Neked, hogy mikor ‘kaptak el’, hanem az audio élménye is kiváló! S ha ez nem lenne elég, még személyes igényeidre is alakíthatod a füledben megszólaló hangokat. És ezennel kész is a tökéletes versenyhangulat!