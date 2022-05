A Wings for Life egy kerekesszékes szemszögéből

Arra gondoltunk, hogy egy nappal a Wings for Life idei futama előtt segítségül hívjuk Fenyvesi Zoli kerekesszékes színészt és sportolót, hogy meséljen kicsit az ő speciális mindennapjairól, edzéseiről, és adjon néhány tippet azoknak, akik mozgássérültként még nem hozták meg azt a döntést, hogy beneveznek az idei versenyre. Hiszen a Wings for Life lényege pont az, hogy mozgássérültek és járók együtt futnak.

Több lehetőség is van, az egyik, ami itthon sokkal jobban elterjedt, az a handbike. A nevéből adódóan inkább a biciklizéshez tudnám hasonlítani, de futóversenyeken is abszolút el szokták fogadni. Aki jó edzésben van, ezzel 1 óra alatt le tud tekerni egy félmaratont. A hagyományos biciklivel ellentétben itt a kézi pedálokat egyszerre kell hajtani, a handbike-nak van ülő és fekvő verziója is.

