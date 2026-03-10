Öt ok, amiért kár lenne kihagyni az idei Wings for Life-ot!

Mi nagyon jól tudjuk, hogy miért is ez a kedvenc futóversenyünk a világon, de nyilván azok is tisztában vannak vele, akik vettek már részt rajta korábban. Viszont most az elsőbálozókhoz szólnánk, akik még nem döntötték el, hogy regisztrálnak-e a Wings for Life-ra:

összeszedtük azt az 5 dolgot, amiért mindenképpen megéri regisztrálni a futásra, és részt is venni rajta május 10-én.