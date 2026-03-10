Öt ok, amiért kár lenne kihagyni az idei Wings for Life-ot!

Végre kisütött a nap, beköszöntött a tavasz, egyre hosszabbak a nappalok. Az embernek már nem csak hétvégén van kedve kimenni a szabadba, hanem már akár munka után is belefér egy jó kis kocogás a közeli futópályán. És ha már belevágunk a tavaszi mozgásba, akkor tegyük azt céllal! Például azzal, hogy felkészüljünk az idei Wings for Life-ra!
Mi nagyon jól tudjuk, hogy miért is ez a kedvenc futóversenyünk a világon, de nyilván azok is tisztában vannak vele, akik vettek már részt rajta korábban. Viszont most az elsőbálozókhoz szólnánk, akik még nem döntötték el, hogy regisztrálnak-e a Wings for Life-ra: összeszedtük azt az 5 dolgot, amiért mindenképpen megéri regisztrálni a futásra, és részt is venni rajta május 10-én.
Vigyázat, garantált kedvcsináló következik!
01
Mert nincs még egy ilyen izgalmas koncepció a világon
Ezen a futóversenyen nincs konkrét táv, és nem is a többiekkel versenyzel. Akkor mégis mi történik a Wings for Life-on? Fél órával azután, hogy elkezdődött a futás, már indul is a Catcher Car! Ez egyes helyszíneken egy valódi autó, máshol virtuális az alkalmazáson keresztül. A verseny mindenki számára addig tart, amíg el nem kapja a gyorsuló autó, a győztes pedig az, aki mindezt a legtovább bírja. De valójában akkor leszel nyertes, ha sikerül lefutnod azt a távot, amit terveztél, amire előtte hetekig gyúrtál, mert itt ez az igazán fontos, nem az, hogy lenyomjál másokat. Na ugye, hogy nincs másik ilyen a világon?
02
Mert bárhol futhatsz a világon. Tényleg bárhol!
Ez nem túlzás, nem egy üres reklám szöveg, hogy bárhol, bármikor. A bármikor része nem is lenne igaz, hiszen a Wings for Life május 10-én vasárnap, magyar idő szerint délután 1 órakor kezdődik mindenki számára. A „bárhol a világon” szlogent viszont tényleg szó szerint kell érteni! Ez egy kontinenseken átívelő futás, amit mindenki egyszerre kezd meg szerte a világon: legyen az egy szervezett Wings for Life – mint például Magyarországon a Hungaroringen –, vagy akár egyénileg tényleg a bolygó bármelyik pontján, amihez nincs szükséged semmire, csak a telefonodra és az applikációra.
03
Mert futhatsz a Hungaroringen is!
Ennyire exkluzív helyszínt talán még soha nem kínált a magyarországi Wings for Life App Run: a sebesség birodalmában, hazánk Formula 1-es versenypályáján, az idén negyvenéves Hungaroringet. Ez azt jelenti, hogy aki regisztrál (ITT), azon az ikonikus aszfaltcsíkon futhat, ahol Max Verstappenék szokták égetni a Magyar Nagydíjon a Red Bull Racing autóinak gumijait. Kell ennél jobb helyszín?
04
Mert nagyon menő!
Csak néhány számadat a tavaji évből: rekordot döntöttünk, hiszen 191 nemzetiségből és 170 országból összesen több mint 300 ezren futottak egyszerre a világon a jó ügy érdekében. Az eredmények ráadásul felkerülnek online a Wings for Life honlapjára, vagyis mindenki láthatja, hogy Te is részese voltál ennek a globális eseménynek, büszkén mutogathatod majd a barátoknak és a családtagjaidnak – vagy inkább hozd el magaddal őket is!
05
Mert egy jó ügyet támogatsz!
Ez már pedig csak a hab a tortán, hogy miközben a felkészülés miatt egészséges életmódot folytatsz, aztán futsz egy jót, miközben jól érzed magad, egy jó ügyet is támogatsz. A nevezési díjakat ugyanis 100 százalékban a gerincvelő-sérülések kutatására fordítják. És mivel a Wings for Life egy globális futóesemény, nem éppen kis összegről beszélünk: tavaly összesen 8.6 millió euró gyűlt össze azok megsegítésére, akik nem futhatnak.
Fogadjunk, hogy már meg is hoztuk a kedved! Akkor találkozunk május 10-én? Regisztrálni ITT tudtok.