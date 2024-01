Wings for Life: partnerrel futni a monotonitás ellen!

5 ok, amiért érdemes jelentkezni a Wings for Life-ra

5 ok, amiért megéri jelentkezni a Wings for Life-ra

Wings for Life: hozz egy barátot is!

tudtok az idei futásra, ráadásul most még jobban megéri, hiszen csütörtök délig egy ingyenes vouchert is kaptok a Philips sports headphones jóvoltából, amivel egy barátotokat, családtagotokat, ismerősötöket is magatokkal vihetitek a Wings for Life-ra.

Idén május 5-én is futni fogunk egy jó ügyért, vagyis azokért, akik nem futhatnak, hiszen nem telhet el az év Wings for Life nélkül. Ha még nem tettétek meg, regisztrálni

Amíg kitaláljátok, hogy mégis kivel futnátok együtt szívesen, addig olvassátok el három sportoló véleményét, akik már többször is teljesítettek a Wings for Life-ot.

Amíg kitaláljátok, hogy mégis kivel futnátok együtt szívesen, addig olvassátok el három sportoló véleményét, akik már többször is teljesítettek a Wings for Life-ot.

Amíg kitaláljátok, hogy mégis kivel futnátok együtt szívesen, addig olvassátok el három sportoló véleményét, akik már többször is teljesítettek a Wings for Life-ot.

„Csak a barátaimmal futottam a Margitszigeten, de nagyon jó program volt így is, meg hát attól még a jó ügyért futottunk. Közel áll a szívemhez a Wings for Life, mert az anyukám mozgássérült, így számomra jó érzés, hogy ezekre a kutatásokra megy a befolyt összeg. Aztán a nem covidos futás már sokkal jobban tetszett, sokan össze tudtunk gyűlni, jó volt mindenkivel találkozni, azért más volt a hangulata, az volt a kedvencem. Tavaly sajnos nem tudtam részt venni rajta, mert pont egy világkupán voltam, de ha minden igaz, idén nem üt semmilyen programot, úgyhogy mindenképpen ott leszek. Én egyedül nem nagyon szeretek futni annak ellenére, hogy evezni egyesben szoktam. Úgyhogy általában valamilyen partnerrel futok, legyen az edzőtárs vagy egy babakocsis anyuka, akit ismerek és máris sokkal jobban élvezem a futást. Úgyhogy mindenképp másokkal szeretek a legjobban.”

„Csak a barátaimmal futottam a Margitszigeten, de nagyon jó program volt így is, meg hát attól még a jó ügyért futottunk. Közel áll a szívemhez a Wings for Life, mert az anyukám mozgássérült, így számomra jó érzés, hogy ezekre a kutatásokra megy a befolyt összeg. Aztán a nem covidos futás már sokkal jobban tetszett, sokan össze tudtunk gyűlni, jó volt mindenkivel találkozni, azért más volt a hangulata, az volt a kedvencem. Tavaly sajnos nem tudtam részt venni rajta, mert pont egy világkupán voltam, de ha minden igaz, idén nem üt semmilyen programot, úgyhogy mindenképpen ott leszek. Én egyedül nem nagyon szeretek futni annak ellenére, hogy evezni egyesben szoktam. Úgyhogy általában valamilyen partnerrel futok, legyen az edzőtárs vagy egy babakocsis anyuka, akit ismerek és máris sokkal jobban élvezem a futást. Úgyhogy mindenképp másokkal szeretek a legjobban.”

„Csak a barátaimmal futottam a Margitszigeten, de nagyon jó program volt így is, meg hát attól még a jó ügyért futottunk. Közel áll a szívemhez a Wings for Life, mert az anyukám mozgássérült, így számomra jó érzés, hogy ezekre a kutatásokra megy a befolyt összeg. Aztán a nem covidos futás már sokkal jobban tetszett, sokan össze tudtunk gyűlni, jó volt mindenkivel találkozni, azért más volt a hangulata, az volt a kedvencem. Tavaly sajnos nem tudtam részt venni rajta, mert pont egy világkupán voltam, de ha minden igaz, idén nem üt semmilyen programot, úgyhogy mindenképpen ott leszek. Én egyedül nem nagyon szeretek futni annak ellenére, hogy evezni egyesben szoktam. Úgyhogy általában valamilyen partnerrel futok, legyen az edzőtárs vagy egy babakocsis anyuka, akit ismerek és máris sokkal jobban élvezem a futást. Úgyhogy mindenképp másokkal szeretek a legjobban.”

is már 3 éve vesz részt a Wings for Life-on.

A 2023-as év wakeboard Európa-bajnoka, Orbán Olivér is már 3 éve vesz részt a Wings for Life-on.

A 2023-as év wakeboard Európa-bajnoka, Orbán Olivér is már 3 éve vesz részt a Wings for Life-on.