Szörfdeszkáról kerekesszékbe - Ydwer van der Heide története

Wings for Life

Minden Wings for Life futás a maga nemében különleges, de 2021-ben hatalmas visszhangot keltett Ydwer van der Heide holland fotós története, aki mindösszesen három hónappal a gerincsérülése után sikeresen megtett két kilométert a tolószékében.

Minden Wings for Life futás a maga nemében különleges, de 2021-ben hatalmas visszhangot keltett Ydwer van der Heide holland fotós története, aki mindösszesen három hónappal a gerincsérülése után sikeresen megtett két kilométert a tolószékében.

Ydwer egy elismert akciófotós, fő területe a kiteboard. Korábban fotózta a Wings for Life-ot is, azonban 2021 februárjában egy átlagosnak tűnő csütörtökön a gerincvelő sérülés a saját személyes valóságává vált.

Ydwer egy elismert akciófotós, fő területe a kiteboard. Korábban fotózta a Wings for Life-ot is, azonban 2021 februárjában egy átlagosnak tűnő csütörtökön a gerincvelő sérülés a saját személyes valóságává vált.

Ydwer egy elismert akciófotós, fő területe a kiteboard. Korábban fotózta a Wings for Life-ot is, azonban 2021 februárjában egy átlagosnak tűnő csütörtökön a gerincvelő sérülés a saját személyes valóságává vált.

A fotósnak némi ereje volt a bal karjában, azonban a jobb keze nagyon gyenge volt, a lábait sem tudta mozgatni. “Kb négy hét rehabilitáció után meg tudtam mozdítani a bal lábujjam, majd nem sokkal később a lábfejemmel is tudtam minimális mozgást végezni” - mondta Ydwer. Pontosan egy évvel a sérülése után sikerült megtennie az első lépéseket a járókájával. A nap nagy részét viszont még tolókocsiban kell töltenie és a kezei sem működnek igazán.

A fotósnak némi ereje volt a bal karjában, azonban a jobb keze nagyon gyenge volt, a lábait sem tudta mozgatni. “Kb négy hét rehabilitáció után meg tudtam mozdítani a bal lábujjam, majd nem sokkal később a lábfejemmel is tudtam minimális mozgást végezni” - mondta Ydwer. Pontosan egy évvel a sérülése után sikerült megtennie az első lépéseket a járókájával. A nap nagy részét viszont még tolókocsiban kell töltenie és a kezei sem működnek igazán.

A fotósnak némi ereje volt a bal karjában, azonban a jobb keze nagyon gyenge volt, a lábait sem tudta mozgatni. “Kb négy hét rehabilitáció után meg tudtam mozdítani a bal lábujjam, majd nem sokkal később a lábfejemmel is tudtam minimális mozgást végezni” - mondta Ydwer. Pontosan egy évvel a sérülése után sikerült megtennie az első lépéseket a járókájával. A nap nagy részét viszont még tolókocsiban kell töltenie és a kezei sem működnek igazán.