10 éves a Wings for Life – visszatekintés a 10 legemlékezetesebb pillanatra

2004-ben a Red Bull társalapítója, Dietrich Mateschitz és az egykori motokrosszversenyző, Heinz Kinigadner úgy döntöttek, hogy létrehoznak valamit a gerincsérültek megsegítésére. Mateschitz és Kinigadner szerettek volna segíteni a szerencsétlenül járt extrém sportolókon, gyermekeken és felnőttek millióin világszerte, így létrehozták a Wings for Life Alapítványt, amelynek célja a gerincvelő kutatása s az ezzel kapcsolatos klinikai vizsgálatok támogatása világszerte.

Egy évtizeddel később, 2014-ben Mateschitz és Kinigadner úgy döntöttek, hogy magasabb fokozatba kapcsolnak, és elindították a Wings for Life World Run futóversenyt. A verseny a közösségi futás élménye szempontjából egyedülálló volt, ráadásul az együttérzés erejével az egész világ sportolói közösségét megmozgatta, amelynek a nevezési díjából befolyt összegét, valamint az adományok 100 százalékát a gerincsérülések kutatására fordítják.

2 perc Miért veszünk részt a Wings for Life World Runon? Mi készteti az embereket arra, hogy részt vegyenek a Wings for Life World Runon? A fő ok a gerincvelő-sérülés gyógymódjának megtalálása. Egy nemes cél érdekében futni felemelő érzés.

A Wings for Life World Run a klasszikus A-tól B-ig futással ellentétben nem korlátoz senkit egy szakasz megtételére, ugyanis nincs célvonal. A résztvevők a világ minden tájáról egyszerre indulnak [11 órakor UTC], olyan messzire és olyan gyorsan futnak, ameddig és amilyen gyorsan tudnak. Ezután 30 perc elteltével elindul a Catcher Car. Ha az autó megelőz, vége a versenynek. A Wings for Life World Run minden korosztály és minden képességű futó számára nyitott, és az egyetlen olyan verseny, ahol mindenki célba ér.

2023. május 7-én a Wings for Life World Run immár a 10. évfordulóját ünnepli - ami egy hihetetlen mérföldkő, és alig várjuk, hogy megünnepeljünk. Mivel az esemény egyre népszerűbbé válik, visszatekintünk az elmúlt 10 év néhány kiemelkedő pillanatára. És ez még csak az út eleje...

01 A finanszírozás előrehaladása

A Wings for Life Alapítványt a gerincsérülések gyógyítására hozták létre, melynek a nevezési díjából és adományaiból befolyt összege eddig összesen 38.3 millió euró, ami száz százalékban a gerincvelősérültek kutatását segíti.

Eddig 276 különböző projektet finanszíroztak, 2022 óta pedig 16 újat. "Ezek elsősorban a regenerációra, az újjáépítésre és a másodlagos károsodásra összpontosítanak" - magyarázza Dr. Verena May, a Wings for Life tudományos koordinátora.

A verseny népszerűsége elképesztő tendenciában növekszik: a 2022-es Wings for Life World Run 4.7 millió eurós adományt hozott. "Minél több pénzt gyűjtünk, annál több tanulmányt tudunk finanszírozni - és annál gyorsabban elérjük az általános célunkat" - mondta el Anita Gerhardter, a Wings for Life vezérigazgatója.

Az adománygyűjtés mindig okot ad az ünneplésre © Joerg Mitter for Wings for Life World Run A gerincsérültek megsegítése, életük boldogabbá tétele a cél © Northern Sydney Health Service

02 Sokszínű versenytársak

A Wings for Life World Run nem lenne az nélkületek, a versenyzők nélkül. A Wings for Life World Runon mindenkit szívesen látunk, lehet valaki a 80-as éveiben járó futó vagy 18 éves. A nevezők egy igazán eklektikus keveréket alkotnak, ahol élsportolók mellett a kezdő futók és kerekesszékesek is rajthoz állnak.

A Catcher Car már több mint egymillió futót ért utol. A Wings for Life a kezdetektől fogva nagy sikert aratott: 2014-ben 35 397 futó állt fel, míg tavaly ez a szám 192 országból 161 892 résztvevőre nőtt.

Ó, és ha esetleg kíváncsi lennél, mindez összesen 119 milliárd megtett lépést jelent.

Mobilitásától függetlenül, mindenkit szívesen látunk. © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

03 Ismert arcok

A Wings for Life World Runon több ismert ember is részt vett, többek között: Borut Pahor, Szlovénia elnöke, Bjørn Dunkerbeck, a dán szörflegenda, Ryan Sandes ultrafutó, Marcel Hirscher, az osztrákok alpesi sífutó világklasszisa, Timmy Hansen, az FIA RX-világbajnok, de a Liverpool szélsője, Trent Alexander-Arnold, valamint F1-es pilóták is futottak és futnak az eseményen.

"A Wings for Life World Run olyasvalami, amiben mindenki részt vehet" - mondta Christian Horner, az Oracle Red Bull Racing csapatfőnöke és vezérigazgatója. "Én is részt vettem az alkalmazással, pedig egyáltalán nem vagyok futó."

Még több híresség? Részt vett a futáson a brazil labdarúgó és világsztár Neymar, a teniszprofik Matteo Berrettini és Stefanos Cicipasz, a nagyszerű síelő, Lindsey Vonn, a Dakar Rali legendája, Cyril Despres és a vízi sportok ikonja, Robby Naish is.

Az ultrafutó Ryan Sandes egy-két dolgot tud a futásról © Craig Kolesky for Wings for Life World Run 2022, Bécs: a snowboardos Anne Gasser a Catcher Car volánja mögött © Ulrich Aydt for Wings for Life World Run Most az egyszer nem két keréken - Martin Maes és Wout Van Aert © Thomas Sweertvaegher for Wings for Life World Run

04 Lenyűgöző helyszínek

A Wings For Life World Run egyik legnagyszerűbb tulajdonsága, hogy ez egy globális esemény, amely mindenki számára ugyanabban az időben zajlik, függetlenül attól, hogy hol él vagy tartózkodik éppen. Az alkalmazás által egyedül is részt vehetsz rajta, akár pizsamában is.

Ha viszont szeretnéd magadba szívni a hivatalos Wings for Life futás hangulatát, hét nagyszabású Flagship Run esemény van - Bécsben (Ausztria), Münchenben (Németország), Zugban (Svájc), Ljubljanában (Szlovénia), Zadarban (Horvátország), Poznanban (Lengyelország) és Kakhetiben (Grúzia) - ahol el tudsz indulni több ezer futó, valamint a Catcher Car társaságában.

A Wings for Life varázsa a sokszínű futóhelyszín. A tíz év alatt a futók között volt olyan, aki hófödte hegyekben, más óceánparton, az esős Izlandon, a havas Norvégiában vagy napsütötte Görögországban futott. Kuriózum volt, amikor egy hölgy az afrikai szavanna magas füvével és egy-két zsiráffal a háttérben futott...

3 perc Ez volt Wings for Life World Run 2022-ben 165 ország és 161 892 résztvevő gyűlt össze a 2022-es Wings for Life World Run-ra.

05 Inspiráló sportolók

A gerincbetegségek gyógyításával foglalkozó jótékonysági szervezetként fontos, hogy a Wings For Life World Run a különböző képességű sportolókat előtérbe helyezze. Az évek során elképesztően inspiráló arcok és történetek jelentek meg.

2018-ban David Mzee - aki évek óta mozgásképtelen volt - személyes mérföldkövét teljesítette, amikor felállt kerekesszékéből, és 390 métert tett meg a svájci Zugban. Ugyanebben az évben Tiphany Adams televíziós műsorvezető teljesítette első Wings for Life World Run futását, ami csodás teljesítmény volt, miután 17 éves korában egy autóbalesetet követően az út szélén halottnak nyilvánították.

Ismerd meg az alábbi videóból azokat az inspiráló történeteket, amelyek a Wings for Life World Run-t ennyire különlegessé teszik:

52 perc Egy semmihez sem hasonlítható futás Ismerd meg azokat az inspiráló történeteket, amelyek a Wings for Life World Run-t olyan különlegessé teszik.

A Wings for Life-on nemcsak felemelő, de romantikus történetből is bőven akadt már részünk. Rey Maiz 2018-ban futók ezrei előtt kérte meg Jessika Kattah kezét, 2019-ben pedig a friss házasok, Fabian és Victoria Lauda melegítettek be házaséletük első Wings for Life World Runjára készülve.

06 A Catcher Car evolúciója

A 2014-es, első Wings for Life World Run elindítása úttörő szerepet játszott a Catcher Car "mozgó célvonalának" koncepciójában. A legtöbb versenyző legalább 30 percig fut a Catcher Car elindulása után, de néhányan ennél is tovább mennek, köztük a 2016-os férfi világbajnok Giorgio Calcaterra, aki 88.44 kilométert teljesített, és ezzel öt és fél órán keresztül a tudott a Catcher Car előtt maradni!

Hogy mindenkinek legyen esélye, a Catcher Car 15 km/h-s sebességgel indul, másfél óra múlva 16 km/h-ra, majd egy órával később 17 km/h-ra emeli azt. A 2019-től életbe lépő új szabályok szerint egy bizonyos pont után az autók sebessége megnő, ami további kihívást jelent az ultramaratoni távok teljesítésére törekvők számára.

Megérkezett a Catcher Car © Fabiano Mancesti/Red Bull Content Pool

A Catcher Car lassítva megy el a futók mellett, hogy megnézhessék, mely híresség ül a volán mögött. Az évek során többek között Henrik Kristoffersen, az olimpiai sífutás történetének legfiatalabb férfi érmese és a korábbi olimpiai vitorlázó, Adil Khalid is ült az autóban.

Ezen kívül még néhány olyan arcot is láthattunk a volán mögött, akiket már megszokhattunk - például Carlos Sainz vagy David Coulthard.

07 Híres támogatók

A népszerű résztvevők és Catcher Car sofőrök mellett a híres rajongók hihetetlen támogatását is megtapasztaltuk az évek során.

2021-ben az RB Leipzig játékosai a Red Bull Arénában rendezett Vfl Bochum elleni Német Kupa harmadik fordulójában speciális, a Wings for Life jelvényével ellátott mezt viseltek.

A Wings for Life Gerincvelő Kutatási Alapítvány logóját minden játékos, köztük Tyler Adams, Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen és Amadou Haidara is viselte, hogy megerősítse az RB Leipzig elkötelezettségét az alapítvány mellett, és felhívja a figyelmet a létfontosságú gerincvelő-kutatásra.

A különleges RB Leipzig mez © Thomas Eisenhuth/Motivio/Red Bull Content Pool

08 Támogatás a világűrből

A Wings for Life támogatása nem csak a földi világból érkezik. Dr. Rebecca Forth, az Európai Űrügynökség korábbi fiziológusa 2020-ban a futás fontosságáról és az olyan eseményekről beszélt, mint a Wings for Life World Run.

"Mindannyian tudjuk, hogy a futás boldogsághormonokat szabadít fel, javítja az alvást, csökkenti a szorongást, fokozza az erőt, az anyagcserét és az általános fittséget, de az űrhajósok űrben való tanulmányozásával a tudósok a futás néhány olyan izgalmas előnyére bukkantak, amire a legtöbb ember nem is gondolna" - mondta el Dr. Rebecca Forth.

09 Figyelemre méltó eredmények

A Wings for Life World Runon több résztvevőnek is sikerült maradandót alkotnia. Különösen igaz ez Nina Zarinára, aki a kilenc World Runból négyet megnyert (2023 áprilisáig) a női kategóriában. Eközben a svéd Aron Anderson nem kevesebb, mint háromszor nyerte meg a férfiak versenyét kerekesszékben, maga mögött hagyva több ezer futót.

Csak 2021-ben a futók és a kerekesszékesek átlagosan 12.3 km-t tettek meg, mire a mozgó célvonal utolérte őket.

Aron Anderson, a Wings for Life World Run legendája © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

10 Hihetetlen elkötelezettség

Ezek az eredmények nem lennének lehetségesek a rengeteg edzés és Wings for Life csapata által végzett elképesztő munka nélkül. A Wings for Life World Run egy olyan verseny, amelyre edzhetsz éveken, hónapokon vagy heteken keresztül, de olyan verseny is egyben, amin egyszerűen csak megjelenhetsz aznap, és élvezheted az egészet.

A kerekesszékkel közlekedő Aron Anderson számára az edzés a szörfös kajakozástól a sífutásig mindent magában foglalhat. "A sportban a siker legalább annyira az elme, mint test kihívása. Tekints az összes kemény edzésre úgy, mint egy módja annak, hogy az elméd és a tested egyszerre fejleszted" - tanácsolja Aron Anderson.

Sokan edzenek a Wings For Life-ra, míg mások szórakozásból indulnak © Dale Tidy for Wings for Life World Run Jo Fukuda, a 2022-es Wings for Life World Run győztese 64.43 km-t futott © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

A jövő

Lehet, hogy a 10. évfordulónkat ünnepeljük, de a Wings for Life World Run nem tervez lassítani. Az eddigi kilenc eseményen több mint egymillió ember vett részt (2023. május 7-ig), de cél az, hogy ez a szám tovább növekedjen, és hamarosan egymillió futó részvételével támogatni a Wings for Life a gerincvelő sérültek kutatását finanszírozó alapítványát.

Magyarországon két helyszínen

Idén május 7-e nem csak azért különleges, mert erre a napra esik a 2023-as Wings for Life, hanem azért is, mert itthon ezen a napon ünnepeljük az anyák napját. A közösségi futás jegyében tehát elhozhatod magaddal édesanyádat, és együtt sétálhattok vagy futhattok egy jót, amivel még egy nemes ügyet is támogattok! Ehhez nincs más dolgod, mint IDE KATTINTANI , és kitölteni a regisztrációs adatlapot a budapesti futásra. Utána pedig tűzd ki a célt, és készülj fel a Neked megfelelő távra! Ráadásul idén először nemcsak Budapesten, hanem Győrben is futhatsz igazán exkluzív helyszínen, az Audi gyárban! Erre ITT tudsz jelentkezni.