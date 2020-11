Wings for Life World Run: indul a regisztráció

© Wings for Life World Run / Red Bull Content Pool

a május 9-i eseményre. Ha az első 10 ezer között leszel, akkor hivatalos Wings for Life World Run pólót is kapsz, amit kipostáznak a lakcímedre – így köszönjük meg a részvételed és az adományodat. De azzal is szeretnénk köszönetet mondani, hogy kitűzhetsz magad elé egy célt ezekben a bizonytalan időkben, hogy jövőre együtt fuss velünk azokért, akik nem tehetik meg.

Kezdjük is a jó hírrel: 2021-ben biztosan lesz Wings for Life World Run! Legyél részese a globális mozgalomnak és regisztrálj

Futók és kerekesszékesek 104 országban kapcsolódtak be a 2020-as eseményre, akik az applikáción keresztül 2,8 millió euróval segítették a gerincvelő sérültekért létrehozott alapítványt.

Futás Több mint 77 000-en futottak együtt a 2020-as Wings for Life-on

"Örömmel jelentjük be a Wings for Life World Run 2021-es futását" - mondta Colin Jackson, az angolok korábbi olimpiai érmes gátfutója.

