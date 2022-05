Wings for Life | Fuss Trent Alexander-Arnolddal, és szerezd meg a cipőjét

Wings for Life World Run 2022 Juokse niiden puolesta, jotka eivät siihen …

A Liverpool angol válogatott focistája mindent bevet, hogy minél többen regisztráljanak az idei Wings for Life World Run ra, és fussanak azokért, akik nem tudnak. Trenthez mindig is közel állt a jótékonykodás, a Wings for Life pedig akkor lett leginkább a szívügye, amikor 2020 februárjában találkozott egy gerincsérült Liverpool-szurkoló kisfiúval, Emerson Granttel.