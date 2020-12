WRC 2020 | Sebastien Ogier győzött és hétszeres világbajnok lett Monzában

A Toyota walesi versenyzőjének ehhez egy dobogós helyezés bőven elég lett volna, ám a legrosszabb forgatókönyv szerint alakult számára a futam. Szombaton ugyanis egy havas hegy szakaszon megcsúszott és kifogyott alóla az út, amivel az autója mellett a világbajnoki címről dédelgetett álmai is darabokra törtek.

