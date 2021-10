WRC | Neuville nyerte a Katalán Ralit, a monzai idényzárón dől el a vb cím

megnyerje a futamot, és akkor véget is értek volna a számolgatások.

Hatalmas téttel rajtolt el a Katalán Rali, az idény utolsó előtti versenyén ugyanis minden esély megvolt arra, hogy eldőljön a világbajnoki cím sorsa. Ehhez mindössze arra lett volna szükség, hogy Sebastien Ogier megnyerje a futamot, és akkor véget is értek volna a számolgatások.

Hatalmas téttel rajtolt el a Katalán Rali, az idény utolsó előtti versenyén ugyanis minden esély megvolt arra, hogy eldőljön a világbajnoki cím sorsa. Ehhez mindössze arra lett volna szükség, hogy Sebastien Ogier megnyerje a futamot, és akkor véget is értek volna a számolgatások.