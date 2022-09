WRC | Neuville vezérletével történelmi Hyundai-siker az Akropolisz Ralin

A Hyundai végül az érem igazságos oldalát választotta, ami természetesen nem tetszett Tänaknek. Az észt ennek hangot is adott, ráadásul a viszonya el is mérgesedett a csapattal és Neuville-lel is, így az sem lenne meglepő, ha a szezon végén külön válnának Ott Tänak és a Hyundai útjai egymástól.