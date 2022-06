Rovanperához hasonlóan a Toyota is hatalmas győzelmet aratott Afrikában - a japán gyártó egészen elképesztő módon a verseny első négy helyezettjét delegálta.

Rovanperához hasonlóan a Toyota is hatalmas győzelmet aratott Afrikában - a japán gyártó egészen elképesztő módon a verseny első négy helyezettjét delegálta.

Rovanperához hasonlóan a Toyota is hatalmas győzelmet aratott Afrikában - a japán gyártó egészen elképesztő módon a verseny első négy helyezettjét delegálta.

A hétvége legdurvább versenynapja szombat volt, ekkor ugyanis óriási eső és sár fogadta a pályán a pilótákat, de Rovanpera ezekben a körülményekben is hatalmasat ment.

A hétvége legdurvább versenynapja szombat volt, ekkor ugyanis óriási eső és sár fogadta a pályán a pilótákat, de Rovanpera ezekben a körülményekben is hatalmasat ment.

A hétvége legdurvább versenynapja szombat volt, ekkor ugyanis óriási eső és sár fogadta a pályán a pilótákat, de Rovanpera ezekben a körülményekben is hatalmasat ment.

Rovanpera malmára hajtotta a vizet az is, hogy szinte az összes kihívójának akadtak problémái. A verseny során legnagyobb riválisaként harcoló Elfyn Evansnek például a szélvédő tisztítójával gyűlt meg a baja, amely jelentősen rontotta a látási viszonyait. A walesi végül második lett megelőzve Kamamoto Katsutát a dobogón.

Rovanpera malmára hajtotta a vizet az is, hogy szinte az összes kihívójának akadtak problémái. A verseny során legnagyobb riválisaként harcoló Elfyn Evansnek például a szélvédő tisztítójával gyűlt meg a baja, amely jelentősen rontotta a látási viszonyait. A walesi végül második lett megelőzve Kamamoto Katsutát a dobogón.

Rovanpera malmára hajtotta a vizet az is, hogy szinte az összes kihívójának akadtak problémái. A verseny során legnagyobb riválisaként harcoló Elfyn Evansnek például a szélvédő tisztítójával gyűlt meg a baja, amely jelentősen rontotta a látási viszonyait. A walesi végül második lett megelőzve Kamamoto Katsutát a dobogón.