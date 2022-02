WRC 2022: Kalle Rovanpera nyerte a Svéd Ralit

Mivel a Monte Carlo Ralin első két helyen befutó Loeb és Sebastien Ogier is csak beugrós az idei világbajnokságon, így Svédországban a szezonnyitón a két gigász után legtöbb pontot szerző Kalle Rovanpera rajtolhatott az élről.

A Svéd Ralin ez nem egy hálás feladat, hiszen a havas pályán gyakorlatilag az első versenyzőé a "megtiszteltetés", hogy takarítsa az utat, ez pedig a finnek is néha komoly problémákat okozott.

A verseny azonban nagyon kiélezett volt. Az első szakaszt Ott Tanak, a másodikat Esapekka Lappi, míg a harmadikat Rovanpera nyerte meg. A hármasból az észt technikai hiba miatt viszonylag gyorsan kiszállt a versenyből, míg a másik győzelemre esélyes pilóta, Craig Breen is hófalba ütközött, ami a Ford brit pilótájának is a futam végét jelentette.

