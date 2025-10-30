10 tips pro untuk meningkatkan permainan Anda di EA FC 26

Musim baru, kiat baru: EA FC 26 telah hadir. Dalam versi baru gim sepak bola yang sangat populer dari EA Sports ini, seperti biasa, terdapat fitur-fitur baru yang mengubah cara bermain dan pengalaman bermain. Untuk memudahkan Anda memulai permainan baru ini, kami telah mengumpulkan 10 kiat profesional yang bermanfaat untuk judul tahun ini.

01 Gameplay Kompetitif vs Gameplay Autentik

Di antara pengumuman fitur-fitur baru, berita FC 26 tentang dua jenis gameplay yang berbeda sangat menarik: untuk pertama kalinya, ada dua varian gameplay yang jelas terpisah di FC 26 - Kompetitif dan Autentik.

Gameplay online FC 26: Kompetitif

Gameplay kompetitif dirancang untuk reaksi cepat dan kontrol maksimum - ideal untuk mode online seperti Ultimate Team atau Klub. Fokusnya adalah pada daya tanggap. Pemain yang cepat merasa lebih eksplosif dan setiap aksi diarahkan untuk permainan kompetitif.

Gameplay offline FC 26: Otentik

Gameplay otentik menawarkan kecepatan permainan yang lebih realistis dan lebih mendekati sepak bola sungguhan - sempurna untuk mode karier dan pertandingan offline lainnya. Dengan kata lain, permainan ini jauh lebih lambat dan kurang dinamis.

Tip: Anda juga dapat menggunakan Gameplay Kompetitif dalam mode offline jika Anda merasa Gameplay Autentik terlalu lambat - atau tidak menyukainya secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menikmati gameplay yang cepat dan dinamis di semua mode permainan FC 26.

02 Cara mengurangi kebobolan di lini pertahanan

RB Leipzig keeper Peter Gulacsi celebrates a save in FC 26 © EA Sports

Meskipun banyak hal baru di FC 26, banyak hal mendasar yang tetap sama dan Anda tidak perlu mempelajari ulang semuanya. Hal ini juga berlaku untuk pertahanan. Pepatah lama masih berlaku: serangan memenangkan pertandingan, pertahanan memenangkan kejuaraan. Pertahanan yang kokoh adalah dasar dari kesuksesan jangka panjang Anda di FC 26, oleh karena itu kami memiliki enam kiat bagi Anda untuk membantu Anda kebobolan lebih sedikit gol.

Pertahanan FC 26: Enam hal mendasar

1. Waktu duel adalah kuncinya

Waktu melakukan tekel sangat penting. Jika Anda melakukan tekel pada saat yang tepat, bola tidak akan memantul kembali ke lawan. "Ping pong" dari tahun-tahun awal FIFA tidak lagi terlalu ekstrem, tetapi Anda tidak dapat mengharapkan seorang pemain dengan nilai keseluruhan 60 dan nilai tekel 40 untuk memenangkan setiap duel - hanya karena Anda berada di posisi yang tepat. Semakin tinggi nilai tekel Anda, semakin besar peluang Anda untuk sukses dalam melakukan tekel.

2. Ini semua tentang tekanan yang tepat

Dengan tekanan yang tepat sasaran, Anda dapat memaksa lawan kehilangan bola. Gunakan tombol R1 atau RB untuk membangun tekanan konstan pada pemain yang menguasai bola dengan pemain lain. Semakin agresif Anda melakukan ini, semakin Anda membingungkan penyerang. Namun hati-hati: dengan menekan tombol R1 atau RB secara agresif, Anda juga membuka garis pertahanan Anda untuk penyerang lain. Pertimbangkan seberapa sering Anda ingin menekan R1 atau RB. Anda dapat melihat pemain tambahan mana yang Anda gunakan untuk membangun tekanan dengan simbol abu-abu di atas pemain ini. Pemain ini juga yang akan dipilih ketika Anda mengganti pemain (tongkat kanan atau L1 atau LB).

3. Jangan menarik bek tengah Anda keluar dari garis pertahanan

Ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang dapat Anda lakukan! Hal ini menciptakan celah besar yang dapat dimanfaatkan lawan untuk melakukan umpan-umpan terobosan yang berbahaya.

4. Lacak kembali dengan para gelandang

Untuk meninggalkan bek tengah di garis pertahanan, tetapi masih bisa bertahan lebih jauh ke depan, berlari ke belakang dengan salah satu gelandang Anda. Dengan cara ini, Anda juga dapat menghasilkan beban berlebih di lini pertahanan dan memiliki pemain lain yang dapat digunakan untuk memblokir serangan lawan. Hal ini akan mempersulit celah di lini pertahanan Anda.

5. Gunakan pertahanan L2/LT

Jika Anda tidak menekan L2 atau LT saat penyerang datang ke arah Anda, Anda tidak akan memiliki akses dalam duel dan Anda akan membiarkan lawan Anda lewat terlalu sering. Dengan L2 atau LT, kamu bisa berdiri lebih baik, bergerak dalam radius yang lebih kecil dan dapat mengoptimalkan pertahanan dengan bergerak lebih cepat dalam ruang yang kecil. Lari cepat tidak lagi ditimpa dengan menekan L2/LT. Dahulu memang seperti itu. Jika Anda menekan L2/LT dan R2/RT secara bersamaan, Anda akan bergerak lebih cepat dan tetap hanya fokus pada pemain yang menguasai bola.

Anda juga dapat bertahan dengan sangat baik pada kecepatan tinggi dengan L2/LT. Namun, ada beberapa situasi yang mengharuskan Anda untuk melepaskan L2/LT untuk sementara waktu. Misalnya: ketika dalam duel sprint di touchline dan Anda harus menggunakan kecepatan maksimum untuk mencegah lawan melarikan diri. Untuk mengimbangi kecepatannya, Anda hanya perlu menekan tombol R2/RT. Segera setelah Anda tidak lagi membutuhkan kecepatan sebanyak itu dan tiba waktunya untuk berduel, jangan lupa untuk menekan L2/LT lagi selain R2/RT.

6. Bertahan secara manual lebih penting dari sebelumnya

Banyak pemain yang suka menyerahkan pertahanan kepada pemain CPU karena mereka memiliki masalah dengan hal itu sendiri dan karena pemain CPU sebagian besar berperilaku cerdas dalam beberapa tahun terakhir. Kecerdasan ini sekarang telah melemah secara signifikan. Jangan pernah hanya mengandalkan pertahanan CPU, tetapi bertahanlah lebih banyak secara manual! Para pemain CPU tidak berbuat banyak di FC 26, jadi Anda harus bertahan lebih aktif dari sebelumnya. Hanya jika Anda memiliki pemain top di lini pertahanan, maka pertahanan CPU akan sangat membantu. Terutama dalam permainan tingkat tinggi, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan pertahanan manual yang optimal dibandingkan dengan pertahanan yang hanya dikendalikan oleh CPU. Berlatihlah bertahan secara manual dengan tips kami di atas dan pertahankan diri Anda.

03 Sempurnakan permainan build-up Anda

Permainan build-up yang lancar hanya mungkin terjadi jika Anda tetap tenang - bahkan jika lawan menempatkan Anda di bawah tekanan. Jika Anda terburu-buru, Anda berisiko memainkan operan yang salah tempat, terkena serangan balik dan kebobolan gol yang tidak perlu. Kontrol bola yang baik dan operan yang terkontrol adalah kunci dalam membangun serangan.

Kontrol bola yang baik

Anda membutuhkan satu hal khusus untuk ini: ketenangan. Jangan gugup saat lawan mendekat. Percayalah pada kemampuan Anda, tetap tenang dan jangan terburu-buru. Keterampilan menggiring bola Anda juga sangat penting. Jika Anda dapat menguasai dribbling, Anda akan lebih mampu menahan tekanan lawan. Ini karena Anda dapat menjaga bola tetap dekat dengan kaki Anda di ruang sempit dan menjauhkan lawan dari bola.

Mengumpan dengan terkendali

Hal yang sama berlaku di sini: tetap tenang dan sabar. Jika Anda menekan tombol X atau A terlalu panik, Anda akan memainkan operan yang tidak akurat atau meleset. Ingat: ketika Anda memainkan operan, arah operan juga harus sesuai dengan garis pandang pemain. Jika Anda melihat ke depan dengan pemain Anda dan mengoper ke kiri atau kanan, bola mungkin tidak akan sampai ke rekan setim yang dituju. Oleh karena itu, yang terbaik adalah hanya memainkan operan ketika Anda melihat ke arah rekan setim Anda. Sama seperti di kehidupan nyata: pemain tidak memiliki mata di sebelah kanan, kiri, atau belakang kepala mereka!

Pelanggaran profesional

Pelanggaran profesional telah ada sejak FC 25. Ini adalah pelanggaran taktis yang digunakan untuk menghentikan serangan yang menjanjikan dari lawan. Anda akan selalu menerima kartu kuning untuk pelanggaran profesional. Namun, untuk alasan yang jelas, gunakanlah dengan hemat.

Aplikasi: R1 + X (PlayStation) / RB + A (Xbox)

04 Cara menyerang seperti seorang profesional

The RB Leipzig dressing room in FC 26 © EA Sports

Ada banyak cara untuk mencetak gol. Anda bisa bermain melalui tengah dan sisi lapangan atau mencoba tembakan jarak jauh. Kuncinya di sini adalah memilih kombinasi dari semua opsi ini. Jika Anda selalu memilih langkah yang sama, Anda akan terlalu mudah diprediksi dan tidak akan sukses dalam jangka panjang. Variasi dan kreativitas sangat penting dalam serangan.

Serangan FC 26: cara untuk mencetak gol

Menyerang melalui tengah lapangan

Di sini Anda harus membuat banyak keputusan cepat di ruang terbatas. Permainan umpan cepat, dribbling dan gerakan keterampilan sangat penting. Untuk menciptakan peluang mencetak gol, operan ke tengah harus dilakukan pada saat yang tepat. Umpan-umpan vertikal yang tajam bisa sangat efektif pada saat yang tepat - terutama dengan para pemain top seperti dua bintang utama FC 26, Jude Bellingham dan Jamal Musiala. Alasan lainnya adalah karena para pemain di FC 26 melakukan pergerakan dengan lebih cerdas.

Menyerang melalui sayap

Anda sering kali memiliki lebih banyak ruang di sini daripada ketika Anda bermain melalui tengah. Namun, Anda juga lebih jauh dari gawang lawan dan harus memutuskan bagaimana Anda ingin mengembalikan bola ke tengah. Ada beberapa opsi untuk ini. Anda bisa memilih solusi yang paling sederhana dan melepaskan umpan silang tinggi ke tengah dari sisi luar. Namun, dengan umpan silang tinggi, Anda sering kali harus menempuh jarak yang jauh dan oleh karena itu akurasinya terkadang tidak sesuai harapan. Jika salah satu pemain Anda tidak sepenuhnya bebas di kotak penalti, Anda harus berpikir dua kali apakah Anda ingin mengirim bola dengan umpan silang atau tetap mengontrolnya.

Pilihan lainnya adalah kembali ke tengah dari sisi luar - baik dengan umpan pendek yang cepat dan terarah serta umpan kuat ke dalam kotak penalti (X/A + R1/RB) atau solo run yang terampil - juga dengan menggunakan gerakan keterampilan. Lawan sering kali tidak akan menduga hal ini dan pertahanan mereka akan kacau. Bergerak dari dalam ke luar dan kemudian dari luar ke dalam lagi bisa efektif.

Catatan tambahan singkat tentang umpan silang tinggi: umpan silang lebih bermanfaat daripada permainan FC sebelumnya. Jika Anda memiliki pemain dengan sundulan yang kuat di depan, Anda pasti dapat menggunakan umpan silang tinggi - bahkan dari sudut. Sundulan manual juga memungkinkan Anda untuk memegang kendali penuh dan memutuskan dengan tepat di mana Anda ingin menyundul bola. Hal ini berlaku untuk peluang mencetak gol dan operan dengan kepala.

Tembak lebih banyak dari jarak jauh

Jangan selalu mencoba membawa bola ke dalam gawang. Tembakan dari luar kotak penalti lebih efektif daripada yang Anda kira. Seiring dengan meningkatnya kemampuan penjaga gawang, semakin sulit untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti. Namun, jangan asal menembak dari mana saja. Jika Anda menembak dari jarak jauh, Anda membutuhkan pemain yang tepat di tempat yang tepat. Jika Anda memiliki ruang yang cukup dan bola berada di kaki Anda yang kuat, lakukan tembakan!

Kiat: Tembakan yang terarah ke sudut jauh adalah cara yang sangat bagus untuk mencetak gol. Dengan memadukan tembakan jarak jauh secara teratur, Anda akan menjadi lebih bervariasi saat mencetak gol dan menciptakan momen yang mengejutkan. Hal ini akan menyulitkan lawan untuk memprediksi apa yang Anda rencanakan dalam permainan menyerang Anda.

05 Kendalikan operan Anda dengan kiat-kiat ini

RB Leipzig in a celebratory mood © EA Sports

Orang sering mengabaikan untuk memainkan umpan terkontrol. Sebaliknya, pemain dengan panik menekan tombol X/A untuk maju ke depan secepat mungkin. Hal ini mungkin berhasil di FIFA di masa lalu, tetapi sekarang tidak lagi. Anda harus memikirkan setiap operan. Ketidakakuratan akan menghasilkan operan yang buruk.

5 kiat untuk operan yang akurat

Lihatlah pusat serangan Anda dan jangan berdiri di samping atau membelakangi mereka Jangan berdiri terlalu jauh dari posisi mengumpan Pastikan tidak ada lawan yang menghalangi jalur operan Mainkan bola terkontrol - jika memungkinkan, terima dan kendalikan bola terlebih dahulu Hanya tekan tombol X/A selama jalur operan diperlukan (untuk operan yang sangat pendek, misalnya, cukup dengan mengetuk tombol operan sebentar saja)

06 Mengapa umpan silang begitu efektif?

Cara yang efektif untuk menjembatani ruang dan menciptakan situasi berbahaya di FC 26 adalah peralihan permainan, atau bola silang. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu, bola-bola ini dilepaskan dengan kecepatan yang lebih tinggi - bola tidak lagi melayang di udara dalam waktu yang lama dan lebih cepat sampai ke rekan satu tim.

Di atas segalanya, tinjauan umum yang baik sangat penting. Apakah Anda sedang berada di bawah tekanan dan melihat seorang pemain berdiri bebas di sisi lain lapangan? Maka jangan ragu dan oper bola dengan lemparan tinggi! Ada baiknya juga untuk mengawasi radar - di sini Anda dapat melihat dengan tepat di mana ada ruang terbuka di lapangan.

07 Cara menggiring bola untuk meraih kesuksesan

Menggiring bola sangat penting jika Anda ingin menegaskan diri Anda dalam serangan. Di sini kami akan menjelaskan apa saja yang penting saat menggiring bola di FC 26:

Menggiring bola dengan kaki kiri

Gocekan klasik dengan kaki kiri terasa kurang terkontrol dan lebih menantang sejak FC 25, karena menggiring bola secara umum menjadi sedikit lebih lambat. Pemain bertahan lawan lebih cepat kembali ke posisi awal mereka setelah terperangkap dengan kaki yang salah, misalnya. Ditambah lagi, perisai alami tidak lagi berfungsi dengan baik dan lawan dapat merebut bola dari Anda dengan lebih mudah.

Sentuhan pertama

Oleh karena itu, sentuhan pertama menjadi lebih penting dari sebelumnya saat menggiring bola. Apakah Anda memilih untuk melakukan sprint langsung? Apakah Anda memiliki ruang yang cukup untuk melakukannya? Atau apakah menggiring bola dengan lari cepat akan membuat bola hilang dengan cepat? Anda harus menggiring bola dengan lebih efektif di FC 26 dan berpikir lebih hati-hati tentang keputusan Anda.

Perisai

Melemahnya perisai berarti Anda harus menjaga jarak lebih jauh dari lawan saat menggiring bola. Perhatikan mereka dengan cermat dan bereaksi dengan cepat terhadap gerakan mereka, dan Anda akan membuat keputusan yang tepat saat menggiring bola dan menghindari kehilangan bola.

08 Mengapa Anda perlu menggunakan gerakan keterampilan

Bulli in the house! The RB Leipzig mascot at the Red Bull Arena © EA Sports

Ketika harus menggunakan gerakan keterampilan, banyak pemain dengan cepat menjadi gugup. Terlalu rumit, terlalu rumit, dan yang terpenting, terlalu memakan waktu untuk dipelajari. Akan tetapi, semua ini tidak benar. Ada banyak gerakan yang tidak rumit sama sekali dan dapat dipelajari dengan cepat. Yang terbaik dari semuanya, gerakan-gerakan tersebut efektif dan meningkatkan permainan Anda.

Pertama, mari kita perkenalkan Anda pada beberapa gerakan keterampilan dasar yang sudah ada sejak dulu dan masih berfungsi dengan baik di FC 26. Kemudian kami akan memperkenalkan gerakan keterampilan baru di FC 26.

Gerakan keterampilan FC 26: tiga gerakan khusus dasar untuk permainan Anda

Semakin sulit, semakin baik? Tidak! Tiga gerakan keterampilan sederhana ini dapat membuat perbedaan besar.

Tarik ke belakang - gerakan keterampilan bintang dua Eksekusi Eksekusinya sederhana dan Anda dapat membuat lawan terlihat bodoh dalam beberapa situasi permainan. Pertama, tekan R1/RB dan secara bersamaan seret stik kiri ke belakang ke arah pemain Anda berlari. Jika Anda berlari lurus ke arah gawang sebelah kanan, tekan stik kiri ke kiri, jika Anda berlari ke arah gawang sebelah kiri, tekan stik ke kanan. Gerakan pertama ini akan menarik bola ke belakang. Sekarang, tibalah gerakan yang menentukan yang membuat tarikan ke belakang menjadi tidak terduga dan efektif. Anda dapat melakukan gerakan tarik mundur ke segala arah. Anda bisa menekan stik kiri ke belakang atau menekannya ke depan, ke kiri atau ke kanan. Aplikasi Menggunakan drag back berguna dalam banyak situasi permainan. Berbagai kemungkinan arah gerakan keluar membuat lawan sulit menebak apa yang ingin Anda lakukan dengan drag back. Berikut adalah dua contoh aplikasi yang memungkinkan: Anda tertangkap oleh pemain bertahan saat melakukan sprint. Jika Anda berhasil menggunakan drag back, Anda membiarkan lawan tidak dapat berlari dan menciptakan ruang untuk diri Anda sendiri. Anda mengumpan ke striker Anda di area penalti. Anda dapat menggunakan drag back untuk membuat lawan Anda tidak bergerak dan masuk ke posisi menembak.

Tembakan palsu - gerakan keterampilan bintang satu Eksekusi Tembakan palsu sering kali cukup untuk membuat lawan Anda salah langkah. Kebanyakan orang sudah familiar dengan tembakan palsu klasik, tetapi kuncinya adalah versi yang berbeda. Pertama-tama, Anda menekan tombol bidik Segera setelah itu, Anda menekan tombol oper untuk mengeksekusi bidikan palsu Pada saat yang sama, Anda menggunakan stik kiri untuk menentukan arah gerak Anda setelah melakukan gerak tipu. Hal ini juga memungkinkan Anda memutuskan, apakah Anda ingin mempertahankan kecepatan, atau, misalnya, melepaskannya dengan mengubah arah sepenuhnya. Anda juga bisa tidak menyentuh stik kiri sama sekali. Dalam hal ini, Anda melakukan gerak tipu ke posisi berdiri. Anda juga dapat melakukan bidikan palsu yang diikuti dengan peningkatan kecepatan. Cukup tekan L1/LB di samping kontrol bidikan palsu yang normal. Jadi, jika Anda ingin melakukan bidikan palsu secara diagonal ke kanan atau ke kiri, misalnya, dan ingin menambah kecepatan, gunakanlah tombol L1/LB. Jika Anda menggunakannya untuk melewati lawan, maka akan sulit bagi mereka untuk mengejar Anda. Aplikasi Bidikan palsu membantu Anda dalam banyak situasi. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan tembakan palsu untuk menempatkan diri Anda pada posisi akhir yang menjanjikan di dalam dan di sekitar area penalti. Anda dapat menggunakan tembakan palsu untuk memecah duel lari dengan lawan. Jika lawan terus berlari, Anda memiliki ruang lagi untuk waktu yang singkat dan Anda memiliki kesempatan untuk menciptakan situasi permainan yang baru. Tembakan tipuan dengan peningkatan kecepatan sangat berguna di sisi sayap ketika Anda membutuhkan kecepatan ekstra untuk berlari dengan pemain sayap Anda.

Menggulirkan bola - gerakan keterampilan bintang dua Eksekusi Ball roll adalah gerakan spesial efektif lainnya yang mudah dilakukan. Yang Anda butuhkan untuk melakukan ball roll adalah stik yang tepat. Cukup tekan stik ke arah yang Anda inginkan untuk melakukan ball roll. Contoh: Jika Anda berlari lurus ke arah gawang sebelah kanan dan Anda ingin melakukan gerakan menggulirkan bola ke kanan, tekan stik kanan ke kanan. Penting: Agar ball roll berfungsi, Anda harus menahan stik ke arah yang sesuai untuk waktu yang singkat. Semakin lama Anda menekan stik ke arah ini, semakin banyak gulungan bola yang akan dilakukan oleh pemain Anda. Aplikasi Untuk mengoptimalkan penggunaan ball roll, sangat penting untuk memilih waktu yang tepat. Sebagai contoh: Anda sedang berlari ke depan dengan pemain Anda dan lawan berlari ke arah Anda. Anda mengantisipasi bahwa lawan akan melakukan tekel untuk merebut bola dari Anda. Sesaat sebelum tekel, gulungan bola mulai dimainkan. Anda menggunakan gulungan bola untuk menghindari tekel dan membiarkan lawan melakukan tekel ke ruang kosong. Anda dapat dengan mudah melewati lawan dan sedikit lebih dekat ke gawang lawan. Namun, ini semua tentang pengaturan waktu. Jika Anda menggunakan gulungan bola terlalu dini atau terlambat, itu tidak akan berhasil.

Tip: Dalam FC 26, lebih penting dari sebelumnya untuk menggunakan gerakan keterampilan Anda dengan cara yang ditargetkan dan dengan waktu yang tepat. Jika waktu Anda tidak tepat, akan lebih mudah bagi lawan untuk memisahkan Anda dari bola. Ini berarti dibutuhkan lebih banyak keterampilan dan kemampuan untuk melewati lawan dengan gerakan khusus. Tidak ada gunanya hanya menggunakan gerakan keterampilan saja. Pengaturan waktunya harus sempurna untuk mendapatkan efek yang diinginkan.

Gerakan keterampilan baru di FC 26

Lima gerakan keterampilan baru telah ditambahkan ke FC 26:

Pelangi Penipu Baru (bintang satu)

Explosive Stepover (tiga bintang)

Seret Untuk Memotong (empat bintang)

Jentikan Tumit Tingkat Lanjut (empat bintang)

Variasi Elastico (lima bintang)

09 Bagaimana Anda bisa belajar dari para profesional

RBLZ_Tekkz is starting a new chapter © RBLZ Gaming

Ada banyak pemain pro esports yang membuat video instruksional dan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada Anda di saluran mereka. Jika Anda masih belum merasa cukup setelah membaca tips pro dari kami dan banyak tips FC 26 lainnya dan ingin mempelajari lebih lanjut, kunjungi saluran YouTube, Twitch, dan TikTok dari para profesional dari RBLZ Gaming - tim FC 26 dari RB Leipzig dan beberapa juara dunia. Umut Gültekin, pendatang baru di tim, Donovan Hunt , dan pemain lain secara teratur menawarkan konten menarik di FC 26 - terutama di Ultimate Team .

Tips: Jangan hanya menonton tutorial. Luangkan waktu untuk menonton pertandingan lengkap dari para pemain profesional RBLZ Gaming di YouTube atau Twitch. Ikuti streaming langsung turnamen profesional dan coba analisis sendiri dan cari tahu apa yang membuat para pemain profesional begitu kuat. Anda harus dapat mengambil perilaku defensif dan ofensif yang tepat, gerakan, variasi standar, penyelesaian gol, dan banyak lagi, serta mengintegrasikan apa yang telah Anda pelajari ke dalam permainan Anda sendiri.

10 Tingkatkan pola pikir Anda

Menguasai gameplay bukanlah segalanya di FC 26. Anda juga harus memiliki mental yang kuat. Jujurlah - Anda akan mengenali skenario ini: Anda mendominasi permainan, tetapi bola tidak bisa masuk ke ujung atas lapangan, dan kemudian Anda kebobolan gol yang tidak menguntungkan. Anda panik, meninggalkan permainan dan/atau menghancurkan kontroler Anda. Emosi adalah bagian dari FC 26 seperti halnya dalam sepak bola sungguhan dan panik tidak akan membawa Anda lebih jauh. Jika Anda kehilangan keberanian, Anda juga akan kalah dalam permainan.

Tip: Jika Anda tertinggal dan tidak ada yang berhasil, tetaplah tenang. Jaga konsentrasi Anda tetap tinggi dan tetaplah kuat secara mental. FC 26 juga merupakan permainan mental! Jika Anda mulai kesal dengan situasi pertandingan, pemain Anda atau FC 26 secara umum, Anda akan segera berada di jalur kekalahan. Anda masuk ke dalam pikiran Anda dan mulai mengkritik setiap hal kecil. Akibatnya, Anda merusak permainan Anda sendiri dan tidak bisa mengeluarkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Hanya mereka yang memiliki mental yang kuat dan tetap fokus sepanjang permainan yang memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi juara FC 26.

Tentang penulis

Chris Knoth adalah mantan pemain eFootball profesional. Dia adalah pemain nasional Jerman, menjadi juara Eropa dan berkompetisi melawan pemain terbaik di dunia di kejuaraan nasional dan internasional. Dia sekarang menjadi pelatih selama bertahun-tahun dan juga melatih pemain esports di Virtual Bundesliga - kejuaraan resmi Jerman di EA FC 26.