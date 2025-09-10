Podium tak terduga dari Isack Hadjar: Rookie yang melejit di F1

Lima belas balapan di musim pertamanya di Formula Satu, Isack Hadjar berhasil meraih podium pertamanya di Grand Prix Belanda. Hadjar secara tak terduga berada di posisi keempat pada kualifikasi sehari sebelumnya, posisi terbaik dalam karirnya di grid, dan ia tidak menyia-nyiakan posisi startnya. Momen yang menentukan di grand prix terjadi ketika pesaing utama Lando Norris harus mundur karena mengalami kebocoran oli, dan membuat pembalap pemula ini naik ke posisi ketiga.

"Rasanya seperti tidak nyata," ujar Hadjar. "Yang paling mengejutkan bagi saya adalah mempertahankan posisi keempat sepanjang balapan."

Pembalap muda ini mengawali musim pertamanya dengan mengesankan.

Youtuber asal Prancis, LeBouseuh, juga terkesan dengan Hadjar. "Saya merasa gugup ketika berbicara dengan seseorang yang bisa jadi adalah adik saya," kata LeBouseuh di awal wawancaranya dengan Hadjar. Anda tidak bisa menyalahkannya, karena sangat wajar jika Anda terkesan dengan talenta muda yang memulai debutnya di ajang F1 pada tanggal 16 Maret lalu.

Romain 'LeBouseuh' Goisbeau, seorang YouTuber dengan 4,53 juta pelanggan, menawarkan kesempatan kepada para pengikutnya untuk mengenal Hadjar dalam suasana yang lebih santai dari biasanya. Jika Anda bisa berbahasa Prancis, silakan klik tautan di atas untuk menonton video lengkapnya, tetapi jika tidak, mari kita pilih momen-momen penting dari wawancara tersebut - yang berlangsung tak lama setelah awal musim - saat ia berbicara tentang "kehidupan nyata seorang pembalap F1".

01 Mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan

Isack Hadjar with his Formula 3 car in Hungary © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Hanya lima tahun berlalu antara kelahiran Isack Hadjar dan saat ia menginjak pedal gas untuk pertama kalinya. Setahun kemudian, ia kemudian mengambil langkah yang lebih "serius" (menurut kata-katanya sendiri) (ya, pada usia enam tahun) ke arah ini. Dalam situasi seperti ini, biasanya Anda akan berasumsi bahwa orang tua yang terlalu memaksa yang harus disalahkan karena menempatkannya di belakang kemudi pada usia yang begitu dini, tetapi itu tidak terjadi di sini: "Saya selalu ingin melakukannya. Pernahkah Anda menonton film Cars? Film itu memberi saya dorongan. Saya menontonnya dan berpikir: 'Oke, itu dia, itulah yang saya inginkan'," katanya. "Saya selalu memiliki setidaknya sebuah mobil kecil di tangan saya."

Saat berusia tujuh tahun, ia ikut serta dalam kompetisi regional pertamanya dengan menggunakan mobil bertenaga 4,5 hp. Itu adalah awal dari kariernya yang berkembang pesat. Dari tingkat regional hingga Kejuaraan Dunia 2018, Hadjar mampu membuktikan dirinya di dunia gokart di hampir semua sirkuit di negara ini sebelum naik ke tingkat berikutnya.

02 Bergabung dengan FFSA

Isack Hadjar, the rising star of French motorsport © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Setelah itu, ia dicengkeram oleh obsesinya terhadap Formula Satu. Meskipun ia melanjutkan pendidikannya di sekolah umum, ia bergabung dengan akademi FFSA (Fédération Française du Sport Automobile), katanya dalam retrospeksi: "FFSA sudah seperti rumah kedua". Di sanalah ia menemukan kegembiraan dari balapan single-seater di F4, finis di urutan ketujuh di kejuaraan Prancis dan meraih kemenangan pertamanya di Spa-Francorchamps . Setahun kemudian, pada usia 16 tahun, ia meraih delapan podium, dua pole, dan tiga kemenangan, serta finis di posisi ketiga secara keseluruhan.

Fakta bahwa ia adalah seorang pembalap berbakat di masa depan tidak dapat disangkal lagi. Ia bergabung dengan FRECA, kejuaraan F3 regional yang berada di tengah-tengah antara F4 dan F3. Sementara beberapa pembalap mencoba untuk langsung naik dari satu level ke level lainnya dengan melewatkan tahap peralihan ini, Hadjar merasa senang karena ia telah mengambil keputusan yang tepat untuk membuat transisi lebih mudah bagi dirinya sendiri. Keputusannya terbayar, karena ia menjadi bintang di Formula Regional. Ia mengukuhkan posisinya sebagai Rookie of the Year dengan kemenangan yang luar biasa di Monaco. Setelah menempati posisi ketiga di klasemen keseluruhan, Tim Red Bull Junior memperhatikan dan mengumumkan bahwa ia akan bergabung dengan mereka untuk musim 2022; kali ini di F3.

Isack Hadjar is now part of Formula One © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Bakatnya yang sudah terlihat jelas membuat ia hanya menghabiskan waktu singkat di F3. Ia membalap di sana selama satu musim, bertarung dengan Victor Martins dan Oliver Bearman untuk memperebutkan gelar juara. Sayangnya, sesi kualifikasi yang gagal di Monza menghancurkan peluangnya untuk meraih kemenangan. Meski kecewa, Hadjar melihat tahap ini sebagai pengalaman belajar yang nyata, terutama dalam hal eksposur media: "Ini berlangsung pada waktu yang sama dengan F1 dan disiarkan di Canal Plus, jadi tentu saja liputan medianya tidak sama." Ia finis di urutan keempat, namun memberikan kesan yang baik sehingga ia dipromosikan ke F2 beberapa bulan kemudian.

Musim pertamanya adalah tentang membiasakan diri dengan lingkungan yang baru. Ia mengatakan tentang transisi dari F3 ke F2: "Itu sulit, langkahnya rumit. Saya ingat bahwa saya tidak merasa nyaman dengan tim saya. Ini bukan lagi sekadar 'di sini, kami memberikan mobil dan Anda mengemudikannya', ini adalah upaya kolektif yang nyata bersama para insinyur. Jika Anda tidak merasa dirawat dengan baik, itu tidak akan berhasil. Ia finis di urutan ke-14, namun di musim berikutnya Hadjar terus membuktikan dirinya sebagai bintang yang sedang naik daun di dunia motorsport. Ia finis sebagai runner-up di Kejuaraan Dunia F2 bersama Campos Racing, nyaris gagal meraih gelar juara. Saat ia mempersiapkan diri untuk balapan terakhir musim itu di Abu Dhabi, ia tertinggal beberapa poin di belakang Gabriel Bortoleto. Sayangnya, Hadjar terhenti di garis start dan rivalnya dari Brasil itu berhasil finis di urutan kedua dan merebut gelar juara. Namun, jika dilihat kembali, musim ini merupakan musim yang sangat sukses: "Kami melakukan segalanya dengan benar," katanya dengan senyum bangga di wajahnya.

03 Masa-masa sulit di balik kemewahan

On the F2 podium © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Para pembalap F1 sering kali membuat iri generasi muda. Sebagai panutan olahraga yang sukses, mereka memicu minat, keingintahuan, dan terkadang bahkan rasa iri. Namun ketika LeBouseuh meminta Isack untuk berbicara tentang kesulitan yang ia alami di masa mudanya, sang pembalap tampaknya tidak punya pilihan selain jujur. Ia harus kembali ke awal karirnya: "Ketika saya mengemudikan mobil di musim internasional pertama saya, saya menyadari betapa sulitnya hal tersebut. Ketika Anda masih muda, Anda sudah berada di bawah tekanan finansial yang akan Anda bawa sepanjang karier Anda. Aspek finansial ini membuat saya frustrasi; sulit untuk mengatasi ketidakmampuan untuk mengikuti semua balapan kejuaraan," keluhnya. "Saat saya masih sekolah, rekan-rekan saya berada di lintasan [...] ketika Anda tiba di balapan, Anda jelas tidak siap [dibandingkan mereka]."

Dan kemudian, peralihannya ke F2 bukanlah hal yang mudah: "Tahun tersulit dalam hidup saya? Itu terjadi di F2. Pada tahun 2023, ada saat-saat ketika saya berpikir: 'Saya tidak akan pernah berhasil masuk ke F1'. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, ada akhir pekan di mana Anda bertanya-tanya mengapa Anda melakukan perjalanan ini. Sejujurnya, saya mengalami masa-masa yang sangat buruk," jelasnya dan semakin senang berada di posisinya saat ini meskipun banyak rintangan.

04 Lingkungan baru dengan wajah-wajah yang familiar

Hadjar's development has been exponential © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Setelah mengalami peningkatan yang eksponensial selama bertahun-tahun, Hadjar kini berada di titik balik dalam kariernya. Titik di mana wawancara ini terjadi ditandai dengan persiapannya untuk menghadapi kelas utama motorsport. Ketika ditanya tentang hubungan sebelumnya dengan rekan satu timnya, Isack tidak menunjukkan keraguan: "Saya mungkin bias, tapi saya pikir saya adalah rekan tim yang santai. Saya menganggap diri saya sebagai pemain tim yang sesungguhnya. Saya selalu bersikap baik kepada rekan-rekan saya, saya tidak berusaha menyembunyikan informasi". Faktanya, pemain berbakat asal Prancis ini telah menetap di Italia untuk membiasakan diri dengan lingkungan barunya.

Ketika ditanya tentang hubungannya dengan para pesaingnya, ia menjawab: "Saya berhubungan baik dengan Pierre [Gasly] dan tentu saja saya juga mengenal para pembalap F2 yang telah naik kelas ke F1 dengan baik. Mereka telah menjadi bagian dari hidup saya sejak kami masih kecil. Kami pernah membalap di kejuaraan yang sama, kami saling kejar-kejaran di lintasan dan menyaksikan perkembangan kami dari karting ke F1. Senang rasanya bisa berada di grid bersama orang-orang seperti itu."

05 Musim F1 pertamanya dan selanjutnya

In Sprint Qualifying at the Chinese Grand Prix © Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool

Hadjar kini menjadi orang Prancis ketiga yang saat ini berkompetisi di Formula Satu, bersama dengan Pierre Gasly dan Esteban Ocon. Meskipun ia selalu dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan untuk kelas utama, ia mampu melangkah selangkah demi selangkah. Hari ini, ia sangat berterima kasih atas pengaruh keluarganya terhadap perkembangannya. "Mereka selalu berada di sisi saya, semuanya adalah proyek keluarga. Anda tidak bisa memutuskan sendiri pada usia tujuh tahun untuk mulai bermain gokart. Anda membutuhkan dukungan yang tepat, orang-orang yang tepat di sekitar Anda. Orang tua saya selalu cerdas. Kami selalu secara khusus memilih kejuaraan yang ingin kami ikuti. Saya rasa kami sangat cerdas dalam hal ini."

"Tujuan saya adalah untuk melampaui diri saya sendiri," kata Hadjar di awal musim. "Saya sadar bahwa saya tidak memiliki mobil yang bisa langsung saya gunakan untuk meraih kemenangan. Saya ingin memberikan kesan di lintasan sehingga orang-orang berkata: 'Dia punya kemampuan yang dibutuhkan'." Podium GP Belanda yang diraihnya tidak menyisakan sedikit pun keraguan akan kemampuannya.

Hadjar has made it to F1 one step at a time © Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool