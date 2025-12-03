Bagaimana Isack Hadjar bersaing dengan mantan rekan setim Max Verstappen

Setelah menjalani musim sensasional sebagai pembalap pemula di Formula Satu bersama Visa Cash App Racing Bulls, termasuk naik podium di Grand Prix Belanda di Zandvoort, Isack Hadjar mendapatkan kesempatan impian untuk menjadi rekan juara dunia empat kali Max Verstappen di Oracle Red Bull Racing untuk musim kejuaraan dunia 2026.

Red Bull berada dalam posisi unik dengan memiliki empat kursi di grid Formula Satu di Oracle Red Bull Racing dan Visa Cash App Racing Bulls, yang memungkinkan adanya rotasi pembalap di antara kedua tim.

A podium in his rookie season has really put Isack Hadjar on the F1 map © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar will swap the Racing Bulls for Red Bull Racing in 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Setelah mendapatkan kursi barunya, Hadjar akan bergabung dengan tim senior Red Bull pada awal era baru yang menarik untuk F1, karena olahraga ini akan mengalami perombakan terbesar pada peraturan teknisnya selama beberapa dekade pada tahun 2026 dan debut Red Bull Ford Powertrains di mobil RB22 terbaru, yang akan diluncurkan di Detroit, Amerika Serikat, pada tanggal 15 Januari 2026.

Hadjar akan menggantikan Yuki Tsunoda di tim, dengan pembalap Jepang tersebut akan beralih ke peran sebagai Pembalap Penguji dan Pembalap Cadangan Red Bull untuk tahun 2026 setelah ia sendiri menggantikan Liam Lawson di RB21 pada awal musim 2025.

Menyusul awal yang sulit di Kejuaraan Dunia Formula Satu 2025 untuk Liam Lawson , Oracle Red Bull Racing telah menukar pembalap, mempromosikan Yuki Tsunoda dari Visa Cash App Racing Bulls untuk mengemudikan mobil mereka mulai Grand Prix Jepang dan seterusnya.

Jalan Yuki Tsunoda menuju Red Bull Racing

Setelah pembalap Selandia Baru, Lawson, berjuang keras untuk memahami mobil baru RB21 di dua putaran awal musim 2025, mantan Team Principal Christian Horner menjelaskan bahwa kedua pembalap tersebut harus bisa meraih poin untuk Red Bull Racing. "Sangat sulit melihat Liam kesulitan dengan RB21 pada dua balapan pertama dan, sebagai hasilnya, kami secara kolektif mengambil keputusan untuk melakukan pergantian lebih awal," kata Horner. "Kami memasuki musim 2025 dengan dua ambisi, untuk mempertahankan Kejuaraan Pembalap Dunia dan merebut kembali gelar Konstruktor Dunia dan ini adalah keputusan yang murni untuk olahraga."

Yuki Tsunoda stepped in to drive the RB21 early in the 2025 season © Getty Images/Red Bull Content Pool Tsunoda will now step into a testing role for the team © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tsunoda telah matang dalam empat musim penuhnya bersama tim yang berbasis di Faenza ini, setelah tampil mengesankan di seri pembuka. Yuki mulai menekuni dunia karting sejak berusia sembilan tahun dan berhasil membuat Honda terkesan, sehingga mereka merekrutnya ke dalam Honda Formula Dream Project. Ia memenangkan gelar juara berturut-turut di F4 sebelum meninggalkan Jepang untuk mengikuti F3 dan F2 bersama Red Bull Junior Team. Pada tahun 2020, ia mencetak tiga kemenangan dan tujuh podium untuk finis di posisi kedua di Kejuaraan F2, yang memastikan langkahnya ke F1. Pada tahun 2021, ia memulai debutnya dengan Scuderia AlphaTauri, dan berhasil finis di posisi keempat dalam kariernya di Grand Prix Abu Dhabi musim itu. Tsunoda kini tiba di Red Bull Racing dengan performa yang mengesankan, setelah menempati posisi kelima di Grand Prix Australia dan menempati posisi keenam dalam balapan Sprint di Grand Prix Cina.

Melakukan debut di balapan kandang sendiri akan menambah dimensi lain yang menarik, tetapi para penggemar akan mendukung Yuki karena ia menjadi pembalap Jepang pertama yang membalap dengan tim yang berada di posisi terdepan. Sorotan akan tertuju padanya sejak awal, yang dimulai dengan pertunjukan di depan para penggemarnya di rumah.

"Kami sangat bangga dengan Yuki yang telah mendapatkan kepindahannya ke Oracle Red Bull Racing! Kemajuannya tahun lalu, dan baru-baru ini sejak awal tahun 2025, sangat sensasional," kata Laurent Mekies, Kepala Tim Visa Cash App Racing Bulls. "Secara pribadi dan kolektif, merupakan suatu kehormatan besar bagi kami semua di Faenza dan Milton Keynes untuk menyaksikan perkembangannya. Energi dan kepositifan Yuki telah menerangi setiap sudut pabrik dan garasi kami dan dia akan selalu menjadi Racing Bull! Kami mendoakan agar dia mendapatkan semua kesuksesan yang layak dia dapatkan di ORBR."

Kembali ke Faenza

Liam Lawson is a cool customer © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sementara itu, Liam Lawson - yang baru memulai musim penuh pertamanya di F1 - kembali ke Faenza untuk bermitra dengan rekan setim baru yang berbakat, yaitu rookie Isack Hadjar .

Meskipun mengalami awal yang sulit di tahun 2025, kredensial Lawson sangat mengesankan. Ia memulai debutnya dengan menggantikan Daniel Ricciardo sebelum menggantikan pembalap Australia tersebut di akhir musim lalu. Ia juga membuktikan kecepatannya dalam tes satu kali untuk Red Bull Racing di Silverstone tahun lalu, meyakinkan tim untuk mempromosikannya menggantikan Sergio Pérez. Namun dengan hanya 11 balapan yang telah dijalaninya, Liam adalah pembalap yang paling tidak berpengalaman untuk mendapatkan tempat di tim Milton Keynes sejak Robert Doornbos pada tahun 2006. Pembalap asal Selandia Baru ini kembali ke Racing Bulls untuk bekerja sama dengan Laurent Mekies dan tim.

Horner menambahkan: "Kami memiliki tugas untuk melindungi dan mengembangkan Liam dan bersama-sama, kami melihat bahwa setelah awal yang sulit, masuk akal untuk bertindak cepat agar Liam dapat memperoleh pengalaman, saat ia melanjutkan karier F1-nya dengan Visa Cash App Racing Bulls, lingkungan dan tim yang ia kenal dengan baik."

Mekies melanjutkan: "Semua orang di sini di VCARB menantikan untuk bekerja keras dengan Liam untuk memberinya lingkungan terbaik yang memungkinkannya untuk bersinar di mobil kami dan untuk mengekspresikan bakat yang kita semua tahu dia miliki. Dia sangat cocok tahun lalu, dan kami tidak sabar untuk menantang diri kami sendiri dan berkembang sebagai sebuah tim. Dengan Isack yang telah memulai dengan baik bersama kami, kami tahu bahwa kami memiliki barisan pembalap yang muda dan kuat."

01 Rekan satu tim Max Verstappen

Dalam statistik kualifikasi dan balapan, Yuki Tsunoda telah mengalahkan Nyck De Vries, Daniel Ricciardo dan Liam Lawson - faktanya, Pierre Gasly adalah satu-satunya rekan setimnya yang pernah mengalahkan pembalap asal Jepang tersebut. Tapi mari kita lihat bagaimana Juara Dunia F1 empat kali, Max, dibandingkan dengan mantan rekan setimnya...

02 Carlos Sainz

Tim Scuderia Toro Rosso

Jumlah Grand Prix: 56 (23 kali bersama Max)

Posisi Grid Terbaik: 5 (x1)

Finis Tertinggi: 4 (x1)

Poin yang dicetak: 112

F1 rookies: Carlos Sainz and Max Verstappen © Marco Campelli/Red Bull Content Pool Carlos Sainz and Max Verstappen make their F1 debuts in Australia © Getty Images/Red Bull Content Pool Team-mates Max Verstappen and Carlos Sainz © Getty Images/Red Bull Content Pool

Persaingan antara Carlos Sainz dan Max Verstappen selalu sengit. Ketika mereka melakukan debut F1 mereka untuk Scuderia Toro Rosso di Grand Prix Australia 2015, hal ini dipertajam oleh fakta bahwa keduanya tahu bahwa mereka bersaing untuk memperebutkan satu kursi di Red Bull Racing. Sementara itu, penghuni kursi tersebut, Daniil Kvyat, tahu bahwa ia harus tampil baik untuk mempertahankan tempatnya di garasi yang berseberangan dengan Ricciardo. Keempatnya tiba di F1 melalui Tim Red Bull Junior dan sudah saling mengenal satu sama lain. Pada tahun 2015, keduanya membawa rekor poin ke Faenza, dengan 49 poin yang berasal dari Verstappen - dengan dua posisi keempat yang menarik - dan 18 poin dari Sainz. Setelah balapan kandang yang sulit bagi Kvyat di Grand Prix Rusia 2016, Verstappen dipromosikan ke Red Bull Racing untuk Grand Prix Spanyol, di mana ia meraih kemenangan pertamanya di F1. Ricciardo memiliki rekan setim baru...

Head-to-head Carlos Sainz Max Verstappen Qualifying: 11 12 Race: 9 12

03 Daniel Ricciardo

Tim Scuderia Toro Rosso

Jumlah kemenangan Grand Prix: 39

Posisi Grid Terbaik: 5 (x1)

Finis Tertinggi: 7 (x2)

Poin yang dicetak: 30

Tim Red Bull Racing

Grand Prix: 100 (58 bersama dengan Max)

Posisi Grid Terbaik: 1 (x3)

Finis Tertinggi: 1 (x7)

Poin yang dicetak: 956

Team/Mates: Daniel Ricciardo and Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo and Max Verstappen take to the streets of Tokyo © Maruo Kono/Red Bull Content Pool Winning team: Daniel Ricciardo and Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo yang populer dan supel lebih seperti kakak bagi Max Verstappen daripada saingannya, membantu sang remaja untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di mata publik. Sebagai rekan setimnya dari tahun 2016-2018, keduanya saling mendorong satu sama lain untuk tampil di lintasan. Ricciardo adalah satu-satunya rekan setim yang pernah mengalahkan Verstappen, dan ia melakukannya dua kali dalam dua musim pertama mereka bersama, dengan pembalap Australia itu finis di urutan ketiga secara keseluruhan di kejuaraan pada tahun 2016. Namun pada tahun 2018, pembalap asal Belanda itu menemukan level yang berbeda dan melaju dengan nyaman di depan, dengan meraih 11 podium berbanding dua podium milik Ricciardo. Dengan visi masa depan sebagai pembalap nomor dua, pembalap Australia itu memilih untuk pindah dan menggantikan Sainz di Renault dan kemudian di McLaren sebelum kembali ke Faenza.

Head-to-head Daniel Ricciardo Max Verstappen Qualifying: 25 33 Race: 24 32 Poles: 3 0 Podiums: 19 22 Wins: 4 5

04 Pierre Gasly

Tim Toro Rosso/AlphaTauri

Jumlah kemenangan Grand Prix: 96

Posisi Grid Terbaik: 2 (x1)

Finis Tertinggi: 1 (x1)

Perolehan Poin: 268

Tim Red Bull Racing

Kemenangan Grand Prix: 12

Posisi Grid Terbaik: 4 (x1)

Finis Tertinggi: 4 (x1)

Perolehan poin: 64

After returning to Toro Roso Pierre Gasly joined Max on the podium © Getty Images/Red Bull Content Pool Pierre Gasly and Max Verstappen at Zandvoort © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool Carlos Sainz congratulates Pierre Gasly on victory at Monza © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pierre Gasly tampil mengesankan bersama Tim Red Bull Junior - ia adalah pembalap tersukses di seri pembuka - dan, setelah naik ke F1, ia membuktikan kecepatannya di Toro Rosso. Namun Gasly harus segera bangkit dan mencetak poin yang solid saat ia naik ke Red Bull Racing pada tahun 2019. Pembalap asal Prancis ini berjuang keras untuk memahami mobil RB15. Sebagai pembalap yang berkepribadian besar dan terampil, sepatu balap Ricciardo sangat dibutuhkan, dan dengan Mercedes yang memenangkan dua kejuaraan, Red Bull Racing membutuhkan pembalap terdepan yang bisa mencetak banyak poin untuk menjadi rekan Verstappen - dan tidak sabar menunggu Gasly untuk tampil. Setelah 12 Grand Prix, Gasly kembali ke Faenza. Hal itu bisa saja menggagalkan karier sebagian besar pembalap, tetapi pembalap Prancis yang ramah ini berhasil bangkit dan menemukan kembali semangatnya, finis kedua di belakang mantan rekan setimnya, Verstappen, di Grand Prix Brasil 2019. Pada tahun 2021, ia mencetak kemenangan Grand Prix kedua bagi tim asal Italia itu di kandangnya sendiri di Monza - atau yang pertama dan satu-satunya untuk tim yang baru saja berganti nama menjadi AlphaTauri Racing. Setelah membuktikan dirinya lagi, ia pindah ke Alpine.

Head-to-head Pierre Gasly Max Verstappen Qualifying: 1 11 Race: 1 11 Poles: 0 1 Podiums: 0 5 Wins: 0 2

05 Alex Albon

Tim Scuderia Toro Rosso

Jumlah kemenangan Grand Prix: 12

Posisi Grid Terbaik: 9 (x1)

Finis Tertinggi: 6 (x1)

Poin yang dicetak: 16

Tim Red Bull Racing

Jumlah kemenangan Grand Prix: 26

Posisi Grid Terbaik: 4 (x4)

Finis Tertinggi: 3 (x2)

Poin yang dicetak: 197

Alex Albon ready to race for Red Bull © Getty Images/Red Bull Content Pool Alex Albon and Max Verstappen pause for a selfie © Getty Images/Red Bull Content Pool Alex Albon and Max Verstappen in Mexico © Getty Images/Red Bull Content Pool

Alex Albon dan Max Verstappen sudah saling mengenal satu sama lain sejak masih di dunia karting. Pada tahun 2010, Albon mengalahkan Verstappen di KF3 World Cup (Pierre Gasly yang masih muda berada di urutan keempat), meskipun Verstappen mengalahkannya di WSK Euro Series dan menjuarai WSK World Series. Dia lulus dari Tim Red Bull Junior ke F1 pada tahun 2019 - pembalap Thailand pertama sejak Pangeran Bira pada tahun 1954 - dan setelah hanya 12 kali start dengan Toro Rosso, menggantikan Gasly di Red Bull Racing di pertengahan musim. Pekerja keras dan rendah hati, ia secara konsisten memberikan poin. Jika ada masalah, itu adalah podium yang dihindari Albon untuk semua kecuali dua dari 26 balapannya untuk Red Bull Racing, sementara Verstappen terus meningkat, memperlebar jarak di antara mereka. Tim mulai mencari pembalap yang dapat membantu meraih finis 1-2, memenangkan balapan, dan bertindak sebagai penembak belakang untuk Verstappen dalam perebutan gelar. Untuk musim 2021, Albon dialihkan ke posisi Cadangan dan Pembalap Penguji untuk menggantikan Pérez. Albon menerima dengan lapang dada dengan melakukan pekerjaan penting dalam simulasi untuk mempersiapkan mobil dan strategi yang membantu Verstappen meraih gelar juara dunia pertamanya. Albon juga menjadi mentor Yuki Tsunoda dan membalap bersama Lawson di DTM sebelum pindah ke padang rumput yang lebih luas bersama Williams.

Head-to-head Alex Albon Max Verstappen Qualifying: 1 25 Race: 9 17 Poles: 0 2 Podiums: 2 15 Wins: 0 3

06 Sergio Pérez

Tim Red Bull Racing

Jumlah kemenangan Grand Prix: 90

Posisi Grid Terbaik: 1 (x3)

Finis Tertinggi: 1 (x5)

Poin yang dicetak: 932

Sergio Perez celebrates his second win at the Azerbaijan Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool Winning team: Sergio Pérez and Max Verstappen in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool Max and Sergio play to the crowd © Getty Images/Red Bull Content Pool

Setelah mempromosikan dua pembalap muda untuk menjadi rekan Max Verstappen untuk tahun 2021, Red Bull Racing memutuskan strategi baru dan membawa artikel yang sudah jadi. Dalam diri Sergio Pérez, mereka memiliki pembalap yang telah membalap selama 10 musim. Dia memiliki rekor 11 podium, termasuk satu kemenangan, dan sebagai pemimpin tim, telah membantu memandu Force India ke era baru sebagai Racing Point dan sekarang Aston Martin. Dalam empat musim kejuaraan bersama Red Bull Racing, ia finis di urutan keempat, ketiga dan kedua dalam perebutan gelar juara. Pada tahun 2023, ia memainkan perannya dalam memberikan kampanye tim yang paling dominan dalam sejarah F1. Namun pada tahun 2024, ia tidak bisa menguasai mobil RB20 dan berjuang untuk berada di urutan kedelapan secara keseluruhan. Lebih buruk lagi, tim kalah dalam Kejuaraan Konstruktor, yang menyegel nasib pembalap asal Meksiko itu. Setelah membalap di lebih banyak Grand Prix bersama Verstappen dan meraih kesuksesan yang lebih besar, kini saatnya memberi jalan bagi pembalap yang lebih muda.

Head-to-head Sergio Pérez Max Verstappen Qualifying: 11 79 Race: 11 79 Poles: 3 47 Podiums: 18 53 Wins: 5 53

07 Sebagai catatan: Max Verstappen (hingga akhir 2024)

Grand Prix: 209

Posisi Grid Terbaik: 1 (x40)

Finis Tertinggi: 1 (x63)

Tim Scuderia Toro Rosso

Grand Prix terbanyak: 23

Posisi Grid Terbaik: 5 (x1)

Finis Tertinggi: 4 (x2)

Tim Red Bull Racing

Grand Prix: 186

Posisi Grid Terbaik: 1 (x40)

Finis Tertinggi: 1 (x63)

Kejuaraan Dunia Pembalap: 4

Kejuaraan Dunia Konstruktor: 2