Vijay DK in the Red Bull 64 Bars studio
© Focus Sports
Music

Lyrics to ‘43 Ki Hawa’ by Vijay DK x Karan Kanchan

Lyrics to the song that is part of season 3 of Red Bull 64 Bars India
Written by Vijay DK and Karan Kanchan
3 min readPublished on

Lyrics to ‘43 Ki Hawa’ by Vijay DK x Karan Kanchan

Hindi-Marathi lyrics

Upar kya dekhra?

Baghwan hain jameen pe

Maa-baap ke roop mein, charan tek

Marne se pehle gujaarish karunga ki

Fir wahi maa-baap ke kokh se janam de

Naso mein khoon nahi, hustle hain janam se

Baithke khayega ye tera bhram hain

Jivan hain bhagya, mrutyu atal hain

Marne ke baad joh jivit woh karam se amar hain

Bachpan ki baat hain jab samajh nahi chalneki

Maa ne di ungli toh chalne ko sikha

Ungli di kisne toh haath jarur pakda par ungli di bolke mein sar pe nahi muta

Girke bhi utha, g*nd mein bhi goo tha

Ladka tha sharp isliye judgement nahi chuka

Model pan waaknaar nahi pehla ussool tha

Mein PHD kara jabhi school mein nahi tu tha

Dil mera tuta, mannn mein hi rutha

Maa-baap ne bola merko kartavya utha

Khelne ke umar mein zindagi dekha or sikha main

Ajkal ke baccho ko maa-baap ki kadar nahi

Akhir mein tadpengey ro-ro ke kabar par

Pehle main kuch nahi tha aaj bhi main joh kuch hoon

Maa-baap ki dua aur mehnat aur sabar kar ke

Tichki pe kaam hota, kaam hota nazar par

Gang sign nahi hood mein, idhr kaam hota nazar par

Bhartole money, bhai, jeb main, pant aari niche bole

Bahar gaon ka culture hain, hajam kar

Joh mile hisse mein har cheez ki kadar kar

Miltey fir fazar par

Maa-baap ki kadar kar

Sathme struggle kar

Khudme badal kar

Har chiz amal kar

Aur bas kar

Reality escape karna na band kar

Badshah

Ye nagri hain meri

Main kiya idhar spark, tabhi hua sawera

Ankhon ke niche kaa dark spot proof hain

Main time diya improve pe or time laya mera

Game se hum loyal jaise Salman se Shera

Balwaan hain bhai tera balwaan hain era

Kanchan hain beat pe

Doon kya ek, behra?

Tere maths se bhi hard

Tere science se bhi gehra

Sample ka shot hota India mein

Copyright lagre the

Kharidra sample bhai tera

Kayi gaane gaye mere, kayi gaane aaye

Lekin believe tha khudpe

Main khudse hi kehra

Music hain pehla

Laate sehlaav

Rakh ke pehra

Yaad rakh chehra

Vishay gehra

Dulhe ka sehra nahi, idhar sirf dulhaa banaarele

Bachcha hain tu, terko jhula banaarele

Shaano ke jhagdeko sulaa karaa rele

Mehfeeel mein aate sath jama hote milneko deewane

Thole ki entry aaj hogayi thi hood mein

Public idhar sapda gayi peete hue dawa

Navi Mumbai start hota, Bambai ka end hota

You already know, baby, 43 ki hawa

Mankhurd, Mumbai 43 pincode

Jijamata Road hain, map mat zhada

Gale pe nukila chopper hain driver ke

Break mat maar bola chup-chaap chala

Paseena tapakra agle ka kaprethe pair uske

Bola merko, "Bhau, mala soda"

Vision hain clear or focus hain goal pe

7 thhar chi salaaami handi var dola

Vargani kadhaaichiye pora kar goda

43 cha agman ahe mohostav sohda

64 Bars deke kaan uske phoda

Agar baat kiya unchi toh fir daal muh mein ghoda

Upar kya dekhra?

Baghwan hain jameen pe

Maa-baap ke roop mein, charan tek

Marne se pehle gujaarish karunga ki

Fir wahi maa-baap ke kokh se janam de

Naso mein khoon nahi, hustle hain janam se

Baithke khayega ye tera bhram hain

Jivan hain bhagya, mrutyu atal hain

Marne ke baad joh jivit woh karam se amar hain

Music

Shop the Collection

Go to Shop