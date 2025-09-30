Lyrics to ‘43 Ki Hawa’ by Vijay DK x Karan Kanchan
Hindi-Marathi lyrics
Upar kya dekhra?
Baghwan hain jameen pe
Maa-baap ke roop mein, charan tek
Marne se pehle gujaarish karunga ki
Fir wahi maa-baap ke kokh se janam de
Naso mein khoon nahi, hustle hain janam se
Baithke khayega ye tera bhram hain
Jivan hain bhagya, mrutyu atal hain
Marne ke baad joh jivit woh karam se amar hain
Bachpan ki baat hain jab samajh nahi chalneki
Maa ne di ungli toh chalne ko sikha
Ungli di kisne toh haath jarur pakda par ungli di bolke mein sar pe nahi muta
Girke bhi utha, g*nd mein bhi goo tha
Ladka tha sharp isliye judgement nahi chuka
Model pan waaknaar nahi pehla ussool tha
Mein PHD kara jabhi school mein nahi tu tha
Dil mera tuta, mannn mein hi rutha
Maa-baap ne bola merko kartavya utha
Khelne ke umar mein zindagi dekha or sikha main
Ajkal ke baccho ko maa-baap ki kadar nahi
Akhir mein tadpengey ro-ro ke kabar par
Pehle main kuch nahi tha aaj bhi main joh kuch hoon
Maa-baap ki dua aur mehnat aur sabar kar ke
Tichki pe kaam hota, kaam hota nazar par
Gang sign nahi hood mein, idhr kaam hota nazar par
Bhartole money, bhai, jeb main, pant aari niche bole
Bahar gaon ka culture hain, hajam kar
Joh mile hisse mein har cheez ki kadar kar
Miltey fir fazar par
Maa-baap ki kadar kar
Sathme struggle kar
Khudme badal kar
Har chiz amal kar
Aur bas kar
Reality escape karna na band kar
Badshah
Ye nagri hain meri
Main kiya idhar spark, tabhi hua sawera
Ankhon ke niche kaa dark spot proof hain
Main time diya improve pe or time laya mera
Game se hum loyal jaise Salman se Shera
Balwaan hain bhai tera balwaan hain era
Kanchan hain beat pe
Doon kya ek, behra?
Tere maths se bhi hard
Tere science se bhi gehra
Sample ka shot hota India mein
Copyright lagre the
Kharidra sample bhai tera
Kayi gaane gaye mere, kayi gaane aaye
Lekin believe tha khudpe
Main khudse hi kehra
Music hain pehla
Laate sehlaav
Rakh ke pehra
Yaad rakh chehra
Vishay gehra
Dulhe ka sehra nahi, idhar sirf dulhaa banaarele
Bachcha hain tu, terko jhula banaarele
Shaano ke jhagdeko sulaa karaa rele
Mehfeeel mein aate sath jama hote milneko deewane
Thole ki entry aaj hogayi thi hood mein
Public idhar sapda gayi peete hue dawa
Navi Mumbai start hota, Bambai ka end hota
You already know, baby, 43 ki hawa
Mankhurd, Mumbai 43 pincode
Jijamata Road hain, map mat zhada
Gale pe nukila chopper hain driver ke
Break mat maar bola chup-chaap chala
Paseena tapakra agle ka kaprethe pair uske
Bola merko, "Bhau, mala soda"
Vision hain clear or focus hain goal pe
7 thhar chi salaaami handi var dola
Vargani kadhaaichiye pora kar goda
43 cha agman ahe mohostav sohda
64 Bars deke kaan uske phoda
Agar baat kiya unchi toh fir daal muh mein ghoda
Upar kya dekhra?
Baghwan hain jameen pe
Maa-baap ke roop mein, charan tek
Marne se pehle gujaarish karunga ki
Fir wahi maa-baap ke kokh se janam de
Naso mein khoon nahi, hustle hain janam se
Baithke khayega ye tera bhram hain
Jivan hain bhagya, mrutyu atal hain
Marne ke baad joh jivit woh karam se amar hain