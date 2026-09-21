How to unlock all Gallery tags in FC 27 Ultimate Team

What is the new Gallery mode in FUT?
How do Gallery tags work in FC 27?
How do I unlock Gallery tags in FC 27?
All FC 27 Gallery tags and their requirements
Gallery tag
Requirements
All Out Attack
Include five attackers.
Midfield Control
Include five midfielders.
Defensive Wall
Include five defenders.
Skilled
Include three players with five-star skill moves.
Ambidextrous
Include three players with a five-star weak foot.
Multiples
Include two versions of the same player.
Hands only
Include three goalkeepers.
First owner
Include five first-owner players.
TOTW
Include three TOTW players.
Holographic
Include two Holographic cards.
Golden
Include five gold items.
Silver
Include five silver items.
Bronze
Include five bronze items.
Different league
Include players from five different leagues.
Different club
Include players from five different clubs.
Different nation
Include players from five different nations.
Same league
Include five players from the same league.
Same club
Include five players from the same club.
Same nation
Include five players from the same nation.
Heroic
Include two Hero players.
Iconic
Include two Icon players.
All FC 27 Gallery tag tiers and bonuses
Gallery tag
Tier 1 requirement and bonus
Tier 2 requirement and bonus
Tier 3 requirement and bonus
All Out Attack
5–9 attackers: +3%
10–19 attackers: +6%
20+ attackers: +10%
Midfield Control
5–9 midfielders: +3%
10–19 midfielders: +6%
20+ midfielders: +10%
Defensive Wall
5–9 defenders: +3%
10–19 defenders: +6%
20+ defenders: +10%
Skilled
3–5 players: +3%
6–9 players: +6%
10+ players: +12%
Ambidextrous
3–5 players: +3%
6–9 players: +6%
10+ players: +12%
Multiples
2 of same player: +10%
3 of same player: +15%
4+ of same player: +20%
Hands Only
3–5 goalkeepers: +3%
6–9 goalkeepers: +6%
10+ goalkeepers: +15%
First Owner
5–9 items: +150%
10–19 items: +300%
20+ items: +500%
TOTW
3–5 items: +4%
6–9 items: +8%
10+ items: +15%
Holographic
2–3 items: +8%
4–5 items: +12%
6+ items: +20%
Golden
5–9 gold items: +1%
10–19 gold items: +2%
20+ gold items: +4%
Silver
5–9 silver items: +15%
10–19 silver items: +30%
20+ silver items: +60%
Bronze
5–9 bronze items: +20%
10–19 bronze items: +40%
20+ bronze items: +80%
Different League
5–9 leagues: +1%
10–19 leagues: +2%
20+ leagues: +4%
Different Club
5–9 clubs: +1%
10–19 clubs: +2%
20+ clubs: +4%
Different Nation
5–9 nations: +1%
10–19 nations: +2%
20+ nations: +4%
Same League
5–9 same league: +1%
10–19 same league: +2%
20+ same league: +8%
Same Club
5–9 same club: +1%
10–19 same club: +2%
20+ same club: +4%
Same Nation
5–9 same nation: +1%
10–19 same nation: +2%
20+ same nation: +4%
Heroic
2–3 Hero items: +8%
4–5 Hero items: +12%
6+ Hero items: +20%
Iconic
2–3 Icon items: +10%
4–5 Icon items: +15%
6+ Icon items: +25%