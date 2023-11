Aczino y Gazir: Cara a cara

En la previa de una nueva internacional de Red Bull Batalla, el ícono mexicano y la promesa cumplida del freestyle español tienen este contrapunto en el que reviven la final del 2022, establecen sus narrativas para este año y se meten de lleno en el juego psicológico. “¿No te habías dado cuenta de que repetías esas rimas? ¡¿Me lo juras?! No mames, ni siquiera lo disimulas. En el ‘5 Vidas’ no tardaste un patrón en soltar: ‘No son 20 mil mexicanos…’. Lo hubieras guardado para ahora”, le dice Aczino, que viene por el tetracampeonato (esta es su décima internacional consecutiva). Gazir se defiende: “No me parece una excusa para invalidar cada cosa que yo haga”.

En la previa de una nueva internacional de Red Bull Batalla, el ícono mexicano y la promesa cumplida del freestyle español tienen este contrapunto en el que reviven la final del 2022, establecen sus narrativas para este año y se meten de lleno en el juego psicológico. “¿No te habías dado cuenta de que repetías esas rimas? ¡¿Me lo juras?! No mames, ni siquiera lo disimulas. En el ‘5 Vidas’ no tardaste un patrón en soltar: ‘No son 20 mil mexicanos…’. Lo hubieras guardado para ahora”, le dice Aczino, que viene por el tetracampeonato (esta es su décima internacional consecutiva). Gazir se defiende: “No me parece una excusa para invalidar cada cosa que yo haga”.

