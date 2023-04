Ya puedes escuchar el último álbum de Aczino: 'El G.O.A.T.'

, el nuevo disco de Aczino, con el que el Tricampeón Internacional de Red Bull Batalla vuelve a demostrar que su ambición creativa no tiene límites.

Ya puedes escuchar ‘El G.O.A.T’ , el nuevo disco de Aczino, con el que el Tricampeón Internacional de Red Bull Batalla vuelve a demostrar que su ambición creativa no tiene límites.

Ya puedes escuchar ‘El G.O.A.T’ , el nuevo disco de Aczino, con el que el Tricampeón Internacional de Red Bull Batalla vuelve a demostrar que su ambición creativa no tiene límites.