“Hay muchos factores que me han llevado a tomar esa decisión. En los últimos 15 años he dado mi vida al surf. Me he volcado en el surf y siempre he dado el 100 por ciento. Un campeón no puede competir sin pasión, además, así no se puede tener la energía necesaria para practicar este deporte. Por todo ello creo que este es el momento adecuado”, dice Adriano de Souza.