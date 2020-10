Perder un brazo es algo que, sin duda, te cambia la vida para siempre pero, si eres un adulto, al menos tienes la posibilidad de usar una prótesis. Incluso hay algunas muy atractivas para niños, pero por desgracia no hay casi nada para los menores de cuatro años, cuando se crece con rapidez. Ambionics, la start-up de Ben Ryan, nació con la misión de solucionar el problema. Este concepto podría cambiar para siempre las prótesis infantiles y tiene como inspiración el mundo de las arañas.

En vez de utilizar métodos convencionales de ajuste y fabricación, Ambionics emplea la tecnología de escaneo e impresión en 3D. Una manera que ayuda a reducir los costes clínicos, acelera el proceso de fabricación y mejora la capacidad de ajuste. Además, Ambionics tiene otro as en la manga, pues para mover la prótesis ha diseñado un revolucionario sistema hidráulico que lo acciona el cuerpo y está inspirado en las arañas.

Ryan descubrió enseguida algunos problemas con las prótesis que ofrecía el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, para empezar, no había nada para niños tan pequeños como Sol. “Un especialista me dijo que mi hijo debería tener cuatro años antes de que se empezara a pensar en enseñarle a utilizar un dispositivo mioeléctrico (una prótesis que se controla con las señales eléctricas que generan los músculos)”, explica Ryan.

Por sus conocimientos en psicología, Ryan era consciente de lo importante que era conseguir lo antes posible una prótesis para Sol y no estaba dispuesto a esperar años. “Los primeros dos años y medio son críticos debido a un fenómeno que ya no se vuelve a dar nunca más: una despiadada poda cerebral. Nacemos con 200 mil millones de neuronas, pero para cuando tienes dos años y medio 100 mil millones han sido arrancadas sin piedad”.

“Mi hijo tenía lo que hacía falta para controlar sus manos y yo quería preservar sus vías nerviosas. Quería que se diera cuenta de que al realizar un movimiento con la prótesis se producirá un evento correspondiente. Había el peligro de que no interactuara con los objetos simplemente porque no los podía alcanzar”.

Debido a que ha usado siempre la prótesis que le hemos fabricado, Sol es uno de los pocos amputados que no tiene atrofia muscular en su lado afectado. Sus músculos generan buenas señales”.

