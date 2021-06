¿Qué nos dejó la Clasificatoria 1 de Red Bull Batalla España?

: “Esto va a ser difícil. Hay muy buenas batallas. No me esperaba tanto nivel” comentaba el catalán.

Khan lo remarcaba : “Esto va a ser difícil. Hay muy buenas batallas. No me esperaba tanto nivel” comentaba el catalán. Errecé se atrevió a dar nombres y fue crítico con sus paisanos: “Hander y Soen no han estado en su mejor punto. Ha habido dos con los que estoy alucinando ahora mismo, Aigor y Reuto” algo que afirmaba Piezas , que destacó la manera de conectar e hilar ideas de estos dos freestylers.

