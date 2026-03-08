Androide es el ganador de la Final de Centroamérica 2026

Santo Domingo se convirtió en la sede del freestyle hispanohablante y vivió una noche llena de rimas y emoción definiendo al representante del centro de continente, quien aseguró su participación en Santiago para la Final Internacional que se celebrará en el Movistar Arena el 11 de abril de 2026.
Androide, se coronó tras una noche muy competitiva y volvió a poner a Honduras en lo más alto de una Final, algo que no ocurría desde 2007, es decir diecinueve años atrás. El campeón centroamericano, tuvo un trayecto admirable hasta la ronda final. En octavos de final superó a Gabriel, pasando a cuartos superó a Tesla y en semifinales se impuso a Zaki en una competencia reñida donde el hondureño sorprendió al llevarse el primer puesto en la Final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026.
Antes de la batalla final, el tercer lugar fue coronado por Numenosis, quien debutaba por primera vez en la Final Centroamericana y mantuvo al público dominicano encendido en la riña por el podio contra Zaki.
Finalmente, la última batalla enfrentó a Androide con Eros EQ en un duelo intenso, lleno de rivalidad y momentos memorables que lograron mantener la tensión hasta el último minuto. Tras la decisión del jurado Skone, Shield Master y UFO, Androide levantó el trofeo y selló su nombre en la historia de Red Bull Batalla para siempre.