Santiago, Chile, se prepara para recibir la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 y, entre los 16 nombres que subirán a la tarima del Movistar Arena, hay uno que carga con una historia que va más allá de la competencia.

Androide llega al país como campeón de Centroamérica y como el representante de una nación que vuelve a instalarse en el escenario mundial del freestyle.

Su clasificación se escribió el pasado 10 de marzo en Santo Domingo. La jornada avanzó con intensidad desde los primeros cruces y encontró en el hondureño una presencia que fue creciendo con cada ronda.

Frente a Gabriel, en octavos, marcó diferencias desde el inicio con seguridad y claridad en sus respuestas. En cuartos, ante Tesla, sostuvo el ritmo del enfrentamiento y mantuvo el control del escenario. La semifinal con Zaki exigió un punto más y encontró una versión todavía más firme, capaz de responder con precisión en cada intercambio. Ya en la final, contra Eros EQ, cerró la noche con un estilo agresivo y una lectura clara de la batalla para quedarse con el título.

Ese recorrido lo instala hoy en un escenario distinto. Chile vuelve a ser sede de una Internacional y lo recibe por primera vez.

Quotation La gente es muy amable aquí, me encanta muchísimo su vibra. No me he sentido literalmente como si estuviera de visita o como si fuera la primera vez acá Androide

La conexión con el país tiene una historia previa. Su primer acercamiento al freestyle competitivo pasó por contenido que salía desde Chile y terminó marcando su camino. “Llegué literalmente por YouTube. Escucho mucho rap y mientras veía un video de Akapellah me empezó a recomendar batallas. Primero vi la escrita que tuvo contra Aczino, y después me salió la final de BDM 2016: Aczino vs Teorema. La vi completísima y me quedé enganchado”, recuerda.

Ese vínculo se profundizó con los años y con encuentros directos. “De ahí conocí a Teorema, que ha sido una persona que ha influido mucho en mi carrera; yo empecé en 2018 y él fue a mi país, me tocó competir en una final local contra él cuando yo apenas llevaba nueve meses”.

La presencia en Chile, entonces, también tiene un componente simbólico. “Vine a conocer el país más rapero en la competencia más importante de todas y cumpliendo un rol importante, no de espectador, sino de protagonista. Eso me tiene motivado al doble; siento que todas las piezas encajan para que este sábado se haga historia por mí, por mi familia y por mi país en general”.

Esa nación tiene un antecedente que hoy vuelve a tomar sentido. Honduras tuvo representación en la Internacional a mediados de los 2000, cuando Junior compitió en dos ediciones consecutivas (2006-2007), alcanzando incluso los cuartos de final tras vencer a Rayden. Desde entonces, el circuito mundial siguió avanzando sin presencia hondureña. La aparición de Androide vuelve a conectar ese punto con el presente.

La dimensión de ese regreso se siente también fuera del escenario. “Sí, hay una presión muy bonita que gracias a la experiencia que hemos tenido todos estos años he logrado canalizarla y convertirla en motivación”, asegura.

Junto a ello, cuenta que su triunfo a ayudado a revitalizar la disciplina en el país. “Se siente muy bonito, sobre todo ver a mi gente muy alegre de ver que Honduras logró posicionar a un freestyler dentro de los 16 de una Internacional de Red Bull tras 19 años”, explica.

Esa reacción se amplifica en su entorno cercano y en la escena local. “Recuerdo que los inicios en mi carrera fueron durísimos porque el freestyle no está para nada posicionado todavía como escena como tal, pero gracias a Dios después de este resultado en la final de Centroamérica sí noté que se está dando mucho a conocer”expresa.

La semana previa también ha tenido espacio para la convivencia. Entrenamientos, actividades y momentos compartidos con el resto de los competidores han marcado el ambiente. “Hay mucho compañerismo, mucha unión. Hay muchísimo, como diríamos en Honduras, ‘vacile’. Cuando el ambiente es divertido, cuando hay mucha broma sana, ha sido increíble”, dice.

“Creo que el MVP o el alma de la fiesta es Fat N, sinceramente”, comenta entre risas.

Con el evento cada vez más cerca, la mirada se afina hacia lo que viene. “Me siento muy capaz de todo. Es mi primera vez en Chile, por lo cual siento que puedo dar una sorpresa increíble para la gente. Debido a que es el país más rapero, yo vengo a ofrecerles el flow más rapero que van a escuchar en esta Internacional, de eso estoy seguro”.

La tarima todavía no se enciende, pero la historia ya está en movimiento. Androide llega desde Santo Domingo con un título reciente y aterriza en Santiago con un desafío mayor: sostener ese nivel frente al escenario más exigente del circuito. En ese cruce entre presente y oportunidad, Honduras vuelve a decir presente en la Internacional.

Freestylers que competirán en la Final Internacional Chile 2026

KV participantes WF Chile © Red Bull Batalla

El cartel internacional de 2026 reúne competidores que llegaron al evento por distintos caminos dentro del circuito: campeones nacionales de la temporada, ganadores de torneos regionales y MCs que aseguraron su presencia gracias a actuaciones destacadas en la final mundial.

Datos clave del evento

El campeonato reunirá a 16 freestylers clasificados durante la temporada, quienes competirán bajo el formato clásico: enfrentamientos uno contra uno en eliminación directa desde octavos de final hasta la batalla que definirá al campeón mundial.

El cuadro internacional se compondrá principalmente de ganadores de finales nacionales, a los que se suman MCs que obtuvieron su lugar mediante torneos regionales del calendario competitivo y formatos especiales como el Torneo de Plazas, que entrega un cupo directo a la instancia global.

No solo está en juego el título de campeón internacional, sino también la clasificación directa a la Final Internacional de la siguiente temporada. Tradicionalmente, el podio asegura su cupo en la próxima edición.

La jornada será transmitida en directo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla en plataformas digitales. A través de RBTV se podrá acceder a la señal exclusiva de la cámara del jurado.