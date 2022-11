Arkano: Sí, claro. Obviamente, enriquece. Y el oído también agradece que no sea todo el rato tan machacón, y que haya esa parte en la que el disco respire y te entre una voz que te toque el pecho.

Arkano: He hecho lo que me ha apetecido en cada momento. Como oyente escucho un montón de cosas y como artista, también. De repente hablaba con un productor, me pasaba una propuesta, lo escuchaba y decía: esto me mola... De ahí me iba a otra cosa que era radicalmente opuesto y pasaba de un boom bap a una base como más moderno y electro... O de repente, la de "Match" que da título al disco, era como algo más jazz con músicos... He ido haciendo lo que me ha apetecido.