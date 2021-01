"Soy de Praga, la capital de la República Checa y siempre he vivido aquí, donde he sido muy feliz. Tuve una niñez maravillosa gracias a mis padres. Mi padre es músico y también trabaja para agencias de publicidad, mientras que mi madre trabaja en la oficina de una agencia alemana".

"¡Así es! Crecí con los videojuegos y el fútbol, siempre me han acompañado. Al final de la escuela elemental, cuando empecé a pensar un poco más sobre mi futuro, vi que el fútbol normal no era para mí. Quería ser más creativo e independiente, así que lo dejé. En aquella época el freestyle solo lo veía como espectador, como aficionado".

