LA FINAL DE RED BULL BATALLA CENTROAMÉRICA 2026/27 YA TIENE CLASIFICADOS

La temporada de Red Bull Batalla empieza a tomar forma y Centroamérica ya tiene a sus primeros clasificados. Tras semanas de inscripciones, audiciones y evaluaciones, trece freestylers han conseguido el boleto para competir en la Final Centroamericana 2026 que se celebrará en Bogotá el mes de noviembre.
La región vuelve a demostrar que el nivel sigue creciendo. Los países participantes en la fase de aplicación en el conglomerado de Centroamérica son: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Honduras y El Salvador, para aportar sus representantes en una final que promete barras, réplicas y mucha hambre de gloria.
Estos son los clasificados:
- Aldahir (Panamá)
- Blackhawk (Costa Rica)
- Gabriel (Panamá)
- Juana (Guatemala)
- KDT (República Dominicana)
- Kenyari (Costa Rica)
- Pain KG (Honduras)
- Reimy (República Dominicana)
- Ritmodelia (Guatemala)
- SNK (Costa Rica)
- UFO (Panamá)
- Zaki (El Salvador)
- Zandert (Panamá)
A Nicaragua, le deseamos ánimo y esperamos su participación en el Torneo de Plazas.
El camino hacia Perú 2027
Todos ellos buscarán quedarse con el título de campeón de Centroamérica y asegurar su presencia en la Final Internacional de Red Bull Batalla, que se celebrará en Perú en abril de 2027.
La vara quedó alta después de la temporada pasada, cuando Androide se coronó campeón regional tras imponerse a Eros EQ en la final, mientras que Numenosis completó el podio. Esa edición dejó claro que cualquier MC puede cambiar su historia en una sola noche y que la región sigue produciendo algunos de los talentos más sólidos del circuito.
Ahora llega una nueva oportunidad para escribir el siguiente capítulo.
¿Quién será el próximo nombre en levantar el trofeo de Centroamérica?