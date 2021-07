UP VS DAMIÁN SNK

LANCER VS DEXO ONE

B ONE VS MENA

JACK ADRENALINA vs RED ONE

Con 15 participantes, la región del Bajío es la segunda que más MCs tiene, a falta de repasar la zona central. 9 serán los debutantes, algunos de estos nombres ya vienen sonando bastante por la escena mexicana, como por ejemplo, el de Hazard, Dexo One o Mena, la primera presencia femenina de esta edición hasta el momento, quien viene de dar grandes papeles en otras competencias y ha demostrado su capacidad para hacer freestyle. Para completar a los debutantes, tenemos a Donald Duck, UP, Damian SNK, Brrrt, MR y Ache.

