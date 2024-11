JBEAT: “Valles-T ha llevado a Colombia muy lejos y se merece ser campeón”

La figura del DJ muchas veces pasa desapercibida entre la algarabía de las rimas virales y los enfrentamientos históricos. El rugir del público, la coherencia de los MCs, el papel de los jurados… Muchos son los estímulos que tiene un amante del freestyle en Red Bull Batalla. Sin embargo, pocos se fijan en el que el icónico “3,2,1…” del freestyle no empezaría a contar sin la labor de la persona que está detrás de la mesa de mezclas.

Ser el DJ de Red Bull Batalla Internacional es algo que no todo el mundo puede permitirse ¿Se siente la presión? ¿Qué tiene este evento de diferente?

¿Cuántos beats has creado especialmente para la Final Internacional 2024?

No suelen. Además, trato de mantenerme un poco al margen. Trato de tener neutralidad a la hora de mi relación con ellos y dejo que todo fluya. La clave es trabajar en conjunto.

Te agradezco la pregunta porque creo que es algo que muchas veces no se valora o no se dice entre el público. Pocos dicen: “Qué buena base”, pero al final hay muchas rimas que salen gracias a la base que pone el DJ. En cierta manera, la musicalización también influye a que ellos tengan inspiración. También conseguir que el público tenga energía. Sin embargo, los jurados valoran mucho más las técnicas y los punch line y casi nunca se valora la adaptación al beat.

“Muchas rimas salen gracias a la base que pone el DJ. Siento que a veces no se valora”

