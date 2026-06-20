LOS CLASIFICADOS PARA LA FINAL NACIONAL DE RED BULL BATALLA MÉXICO 2026/27

EL PODIO

Fat Tony y Rapder viajaron a Chile en abril para buscar el título Internacional. A pesar de su gran desempeño, no pudieron conseguirlo, por lo que buscarán la gloria nacional una vez más. De esta lista inicial, son los únicos poseedores de un título de Red Bull Batalla México.

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Por su parte, tanto Ari Carrillo como Drixer , tienen como objetivo dar ese último salto que los ha separado de la final, alcanzando las semifinales en dos ediciones cada uno.

Fat Tony vs Rapder © J

LOS DEBUTANTES

De los cinco debutantes, Cabrera es el único que ya conoce los escenarios de Red Bull Batalla, pues hace un año se quedó a las puertas de la Final Nacional mexicana, perdiendo el tercer puesto en la Regional de Guadalajara frente a Dax . Luego de dos participaciones en regionales, esta será su primera Final Nacional.

Kira debuta en Red Bull Batalla, luego de un excelente video de audición con la temática “Refranes”. Con un estilo agresivo y que acompaña el punchline de un buen rapeo y técnicas, es una de las MCs más destacadas de la nueva ola del freestyle femenino en México.

El nacido en Querétaro, SGU , es de los más constantes en el under del país. Picante y versátil, con una gran habilidad para conectar con el público. A pesar de no tener tanto reflector, se ha sabido hacer de un nombre, consiguiendo ya un subcampeonato de Supremacía MC.

Milo es de las caras más conocidas en las plazas de Ciudad de México. Con un rapeo y carisma increíbles. Abanderado del freestyle más espontáneo. Su presencia es garantía de grandes batallas y luce como uno de los perfiles más interesantes para dar el salto a los escenarios de las grandes competencias.

Otra de las mejores audiciones de la App Phase fue la de Jocra Mrg . Oriundo de la Península de Yucatán, es de los MCs más destacados de su región. Con una gran soltura para fluir sobre las bases, el de Mérida tiene mucho que aportar a la lista.

LOS VETERANOS

El Profe RC es uno de los dos MCs con mayor cantidad de participaciones en Red Bull Batalla México. Su nombre en la lista nos asegura a un rival que no le pondrá las cosas fáciles a nadie. Con un subcampeonato en 2021, es en automático uno de los grandes candidatos para conseguir ese título que tanto se le ha resistido.

RC © Marcos Ferro / Red Bull Content Pool

El otro con experiencia en escenarios internacionales de Red Bull Batalla, es Potencia . Subcampeón en 2023 y uno de los pesos pesados en las plazas de Ciudad de México. Con un estilo fuera de lo común, Potencia está llamado a disputarse el campeonato y, quizás, cobrarse su venganza frente a Rapder.

Potencia en Red Bull Batalla Final Nacional México 2024 © Jose Duch / Red Bull Content Pool

Azuky , la Niña Galáctica, es la gran sensación en el último año. Aunque en el escenario de la lata no se han dado las cosas como quisiera, es candidata al título nacional. Con una gran lectura de batalla y la capacidad de meterse al público en el bolsillo como pocos en la disciplina es, muy probablemente, el rival a vencer.

Azuky © José Duch

Garza siempre está ahí para incomodar a quien se le ponga enfrente. A pesar de su ausencia en competencias de renombre, es un hueso duro de roer y que puede hacer valer sus tablas en los momentos más importantes.

Garces © José Duch

Artil es uno de esos a los que llamamos "matagigantes". Una puesta en escena fresca y una fluidez al nivel de los mejores en el país. El de Durango es un showman que puede pasar de ser gracioso a una bestia de destrucción. Sus últimos años en las plazas de Ciudad de México han sido espectaculares.

Artil, su segundo año en Red Bull Batalla © Marcos Ferro / Red Bull Batalla

Los dos cupos restantes serán repartidos en competencias de plaza que se han hecho un lugar en el panorama del freestyle mexicano y de las que suelen colarse nombres pesados como el propio Ari Carrillo en 2025.

El próximo 5 de diciembre en Ciudad de México conoceremos al nuevo representante del país de las barras y conoceremos al representante que competirá en la Final Internacional de Red Bull Batalla en Perú 2027.