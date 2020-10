Bogotá: Experiencia, agresividad y flow, las armas en busca de la gloria

elevn, madurez al servicio del bicampeonato

La del 2020 será la cuarta presentación de Bassil Giuseppe Castellano (elevn) en una final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Antes del título que logró en 2017, tras derrotar en la final a Daniel Rendón García (Big Killa), el músico bogotano se había presentado en 2014 y luego en 2018. Este año llega con un nombre que cuenta con el reconocimiento del circuito local e internacional.

Tres años han pasado desde que te coronaste campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Me siento más tranquilo a la hora de competir. He venido haciendo un trabajo mental muy fuerte para afrontar las batallas de la mejor manera. Los recursos y las habilidades las tenemos todos los que estaremos en la tarima, pero al final la ventaja la tendrá el que demuestre un estado mental más sólido. En el entrenamiento trabajo mucho mi voz, mi musicalidad, mis técnicas, pero hago mucho énfasis en que mi mente esté enlazada con mi cuerpo.

La mejor forma de prepararse es viviendo bien y acorde con los objetivos planteados. Eso estaba muy claro en 2017 cuando gané. Ojalá que el elevn de ahora vuelva a ser el de 2017. Quisiera volver a ser un niño encima de la tarima, esa es la expresión más pura de Guiseppe.

Estar alejado de la escena también me sirve mucho porque creo que ese fue uno de los factores que me fortaleció cuando logré el título. Voy con la mentalidad de estar un poco distanciado para poder hacer lo mío con tranquilidad. Divertirme y fluir.

Elevn © Jorge Andrade Blanco / Red Bull Content Pool

¿Sientes presión extra?

Sí. Supongo que cuando gané la nacional de 2017 la mayor ventaja que tenía era no ser conocido y saber que prácticamente cualquier cosa que pusiera sobre la mesa era una sorpresa. De todas formas, eso no se pierde. Y si bien hay expectativa del público, los freestylers, los jurados que esperan algo extra de mí, estoy en toda la capacidad de volver a sorprender y que toda la presión se derrumbe apenas empiece a rapear.

Fuiste juez en las batallas de exhibición virtuales que organizó Red Bull durante el confinamiento. ¿Esa experiencia como juez te puede servir de algo en la competencia?

Es posible. Ser juez le puede permitir a uno tener elementos a la hora de batallar. Pensar en insumos para distanciarse y dejar de lado la adrenalina del momento, que son cosas que analiza el jurado. Esa puede ser una ventaja.

Tener la experiencia como juez no solo permite ver la batalla, sino analizar otros elementos propios o ajenos que hay en escena. El estado mental hace que eso fluya solo y que uno pueda mostrar su mejor versión.

¿Cuál crees que es la característica del freestyle bogotano?

Es de los más difíciles de definir justamente por la influencia que tiene de varias regiones del país, pero me gusta pensar que es reconocido por el ingenio y el conocimiento. Hay mucho contenido métrico, hay freestylers especializados en la respuesta y en el punchline argumentado.

Elevn © Enrique Castro Mendivil/Red Bull Content Pool

¿Y las debilidades?

El flow o la agresividad no caracterizan mucho al freestyle de Bogotá. Son elementos que se tienen, pero caracterizan más a otras regiones del país como Cali, la costa o Medellín.

Patrón MC, el regreso de un veterano de mil batallas

Son pocos los raperos que tienen tres nombres. El MC nacido en el Banco, Magdalena hace 32 años, es uno de ellos. Víctor Simón Ernesto Martínez Barbosa es su nombre de pila completo.

Tras sus participaciones en las nacionales del 2013 y 2016 (en la que fue derrotado en la final por Valles-T), Patrón MC regresa al escenario con una motivación extra. En 2017, aunque estuvo clasificado, no pudo competir por problemas de salud. De hecho, ese año, estuvo muy cerca de abandonar para siempre las batallas de free.

¿Qué tan cerca estuviste del retiro?

Mucho. Después de los problemas de salud que tuve en 2017 y luego de varios exámenes que me hicieron en San Marta, lo pensé seriamente. El médico me dijo que lo que tenía obedecía al estrés y la falta de buen descanso y buena alimentación.

Yo sobrevivo con el parlante, cantando en los buses o restaurantes. Son jornadas de trabajo muy largas en las que muchas veces no se tiene un buen descanso. Así fue cuando llegué hasta Perú, que también me dieron convulsiones por no comer bien y no descansar bien.

En ese momento dije: ‘si sigo así, esta vaina me va a llevar a la muerte’. Tuve la idea de dedicarme a hacer canciones, a ser jurado y una que otra vez, cuando saliera un contrato, presentarme en batallas, por eso estuve alejado un tiempo de las plazas y los escenarios.

Gracias a Dios me encaminé de nuevo y cambié el estilo de vida. Dejé de comer mal y dormir mal. Ya no viajo durante tres o cuatro meses seguidos, ahora solo viajo cuando lo amerita la situación. A la fuerza entendí.

Patron © Juan Paez / Red Bull Content Pool

¿Esa situación te genera una motivación extra?

Claro. Por lo que pasó en 2017, siento como si fuera el cobrador de penaltis de un equipo al que cambiaran a última hora. Yo sabía que podía hacer el gol, pero pusieron a otro jugador que falló el penalti. Así me siento yo. En ese 2017 yo era el favorito.

¿Y este año te sientes favorito?

No. Para nada. Y eso me tiene más fresco. Porque cuando uno tiene esa presión extra del público, de la organización, de la familia, uno no fluye igual. Toda esa presión lo hace uno sentirse observado y pensar que no puede fallar ni una sola rima. Entonces, uno se tensiona más de la cuenta. Este año los que deben tener esa presión son Carpediem y Marithea.

¿Cómo te estás entrenando?

Si te digo que tengo unos horarios determinados y estrictos, sería mentir. Lo hago más que todo cuando se dispone el momento y logro alejarme de todo para estar tranquilo y practicar las diferentes modalidades y técnicas del freestyle.

Es más que todo un proceso mental para no llegar saturado a la competencia. Es como cuando a alguien le gusta la sopa y todos los días se la toma, llega el momento en el que se aburre. Toca ir dosificando el entrenamiento.

¿Cuáles son tus debilidades y fortalezas?

La debilidad la tengo super clara. Lo que más me cuesta trabajo es adaptarme a las bases de trap y tengo que entrenarle mucho a eso.

Mi fortaleza es que vengo de la escuela del repentismo, de la improvisación en sus diferentes estilos musicales. Eso hace que sea muy buen repentista. Por ejemplo, si estás batallando contra mí y te estás rascando la cabeza, yo usaría ese movimiento para sacar un golpe. Siento que ese es mi fuerte: el repentismo.

¿Crees que la altura de Bogotá te puede afectar a la hora de batallar?

Eso lo tengo solucionado porque ahora vivo en Tunja y esta ciudad es más alta y fría que Bogotá, entonces me voy a sentir cómodo. Además, un cantante de la ciudad me recomendó que trotara y la verdad es que trotar a esta altura es de locos porque uno se fatiga demasiado, pero eso me ha servido para ampliar mi capacidad pulmonar.

Nacho Artyz, un coctel de juventud y experiencia

En 2013, cuando apenas tenía 13 años, Sergio Martínez (Nacho Artyz) se presentó por primera vez en una final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Han pasado siete años desde entonces y su a.k.a. ya es una constante en el circuito nacional. En 2016 se presentó por segunda vez. Aquella vez Lumiere lo eliminó en los octavos de final de la competencia que terminó ganando Valles-T.

Hoy Nacho Artyz tiene 20 años y, pese a su juventud, en el circuito local lo reconocen como uno de los MC’s con más experiencia. El año pasado, durante la final nacional, Crudo Means Rawlo lo invitó a la tarima y allí, frente a unas cinco mil personas, prometió que en 2020 pelearía por el título. Promesa cumplida.

¿Cómo ves el nivel de la nacional de este año?

Va a ser la nacional con más nivel de la historia. Todos somos capaces de ganarla. Ya dependerá de la consistencia y de cómo estemos mentalmente ese día. Siento que todos los enfrentamientos serán buenísimos y eso hará que la escena de Colombia se resalte y siga creciendo.

Si uno tiene el compromiso de entrenar duro y de mostrar su mejor versión, estoy seguro de que será una Red Bull para no olvidar.

¿Cómo ves el nivel de Colombia respecto a otros países del continente?

Desde hace unos dos años Colombia viene trabajando para ser potencia. Las competencias se las disputaban siempre los mismos países, pero con lo que ha venido haciendo Valles-T, en el exterior se han dado cuenta de que acá hay un talento al que le falta explotar, sobre todo a nivel de industria.

Este año el ganador hará las cosas muy bien y seguro eso motivará más eventos y que por fin en Colombia el freestyle sea profesional, como pasa en Argentina o España.

¿Cómo te has entrenado?

El entrenamiento depende mucho de la motivación. Intento de que sean mínimo tres horas diarias. No solo me entreno improvisando sino adquiriendo nuevos temas, trato de crear una especie de Google en mi cabeza para que salga cualquier imagen o concepto, pueda desarrollarlo perfectamente. Sé mis dificultades, una de ellas el doble tempo, y para fortalecerlas tengo que adquirir más múltiplos de palabras.

¿Qué sensaciones tienes para la final de este año?

Tengo una expectativa muy grande. No solo de llegar lejos sino de tener la oportunidad de ganar la competencia. Todo depende de mí, de la práctica y del profesionalismo que muestre.

¿Cuál es la particularidad del freestyle bogotano?

El freestyle capitalino se destaca por el ingenio con punchline. Esa es la mayor característica. Mientras que la mayor debilidad es la parte del flow.

Constante HDF, el debut de un MC agresivo y con mucho flow

El a.k.a de Daniel Fernando Mina Vásquez incluye el nombre de su mamá. HDF son las siglas de Hijo de Fercha (Fernanda), una vallecaucana que jamás cuestionó el estilo de vida de su hijo y que hoy, cuando ve que el sueño de su decendencia toma forma, le agarra la mano más fuerte.

Aunque la de este año será su primera final nacional de Red Bull, Constante HDF no es un desconocido en el circuito local de Cali. Lleva cerca de diez años improvisando en las plazas caleñas y junto a Valles-T, lidera la nueva escuela del free en esa zona del país.

¿Qué expectativas tienes para tu primera final nacional?

Estoy muy contento porque es un sueño que tuve de niño. Cuando empecé a improvisar siempre me vi en un evento de esta magnitud. Voy con la idea de hacer un buen papel y con la fe de que me la voy a ganar.

Esta oportunidad llega justo cuando estaba pensando en retirarme de las batallas. Llevo diez años batallando y de alguna forma todo me sabía a más de lo mismo. El paso de los años, la llegada de nuevos artistas y el desgaste de la voz, me estaba deteriorando la salud. Había decido no batallar más, pero no dejar de lado el arte de la improvisación. De por si mi fuerte es la composición y la interpretación, entonces llego a la nacional de Red Bull con mucha energía acumulada.

¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades como MC?

Mi fuerte son los flows y la versatilidad. Puedo cantar, puedo rapear, puedo hacer doble tempo. Jugar mucho con la pista. La debilidad depende de cómo me sienta en el momento. Si me siento seguro, doy lo mejor de mí, si esa seguridad no la siento, es porque algo está afectando mi tranquilidad en el escenario.

Tienes una amistad con Valles-T. ¿Él te da consejos?

Él me ha dicho que me prepare mucho, que practique, que lea y que descanse. El descanso es muy importante. Que me alimente bien, duerma bien y que mantenga las competencias con otros artistas locales, para tener más seguridad a la hora de competir en el evento.

Es más vital leer. Si el artista tiene la disciplina de leer y puede hacerlo, que lo aproveche al máximo, la lectura es la mejor herramienta que puede tener un improvisador.

Hablemos de tus sueños…

Mi sueño, después de ganarle la Red Bull, es impulsar mi música a otro nivel. Red Bull es una buena plataforma para la exhibición de lo que es el artista en otras facetas. Si me gano la nacional sería una gran oportunidad para visualizar mi arte a otro nivel.

¿La ausencia de público puede afectar el desarrollo del evento?

La presión que ejerce el público es importante. Así como se puede destruir a un competidor que la saca una mala rima, la presencia del público también puede despertar esa satisfacción que se siente cuando se da un buen golpe. Es un vacío que se va a sentir.

Sin embargo, para algunos será más cómodo porque no tendrán esa presión, para otros será más normal. Con público o sin público voy a trata de dar lo mejor.

¿Qué dice Fercha, tu madre?

Mi mamá es mi mayor inspiración y siempre me está alentando. Nunca me ha criticado el estilo de vida que escogí y siempre ha creído en el sueño que tengo desde niño. Ahora que poco a poco el sueño se hace realidad, ella está muy feliz.

¿Con quién te gustaría enfrentarte?