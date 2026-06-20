On 15 February 2026, Red Bull Batalla Torneo de Plazas brings vibrant rap battles to Bogotá, Colombia, captivating a packed audience and showcasing urban artistry on a dynamic stage
© Maximiliano Blanco / Red Bull Content Pool
Batallas de rap

LA FINAL DEL TORNEO DE PLAZAS DE RED BULL BATALLA 2026-27 YA ESTÁ EN MARCHA

Durante los próximos meses, quedarán definidos los 16 MCs que disputarán la Final del Torneo de Plazas
Por Red Bull Batalla
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Red Bull Batalla Final Torneo de Plazas 2026

Donde todo empieza. Las plazas definen al futuro representante en la Final Internacional de Perú 2027

Peru
Más de 16 plazas y países diferentes, disputarán el campeonato en la Final del Torneo de Plazas el próximo 19 de Septiembre en Lima, Perú. El primer clasificado ya tiene nombre: Fat N. El colombiano defenderá el título conseguido en la pasada edición tras coronarse, también en Bogotá. En esa jornada, Fat N firmó un recorrido impecable venciendo a Bross, Rapder, Xhavez y al chileno 99 en la gran final.
Habrá 16 fechas en el Torneo donde se reunirán proyectos consolidados y nuevas iniciativas del underground hispanohablante en una misma temporada. Desde Santo Domingo hasta Las Vegas, pasando por Málaga, Cochabamba o Tegucigalpa, las plazas volverán a demostrar por qué siguen siendo el corazón del movimiento.

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El Torneo de Plazas es el punto de encuentro de la escena más underground del freestyle y la competencia con mayor representación de diferentes países. Un espacio de visibilidad de los competidores que han construido su nombre en parques, esquinas y circuitos independientes, llevando al escenario internacional la identidad, el estilo y la energía propia de cada comunidad.

Calendario de Plazas Clasificatorias

  • Domingo 28 de junio: Bienvenidos al Underground – República Dominicana, Santo Domingo
  • Viernes 10 de julio: Zona de Barras – Puerto Rico, San Juan
  • Viernes 17 de julio: Rap Sin Groserías – Venezuela, Caracas
  • Domingo 26 de julio: Chocorap – Colombia, Medellín
  • Sábado 08 de agosto: 24 Almas Freestyle – Bolivia, Cochabamba
  • Sábado 08 de agosto: God Size – España, Málaga
  • Sábado 08 de agosto: Entre Freestyle – Argentina, Gualeguaychú
  • Sábado 15 de agosto: Hypnotic Palace – Uruguay, Montevideo
  • Sábado 15 de agosto: Sin City League – Estados Unidos, Las Vegas
  • Domingo 16 de agosto: Skill Master Freestyle League – Honduras, Tegucigalpa
  • Viernes 21 de agosto: Liga Inmortal – Chile, Concepción
  • Sábado 22 de agosto: Raptablo – Perú, Ayacucho
  • Sábado 29 de agosto: Carolina Style – Ecuador, Quito
  • Sábado 29 de agosto: La Federación – Paraguay, Asunción
  • Domingo 30 de agosto: Funko Battles – México, Guadalajara
A ellos se suma Fat N, campeón defensor y representante de Diway Battle Cup (Cali, Colombia), quien buscará repetir la hazaña y convertirse en el primer bicampeón de la historia del Torneo de Plazas.

El torneo de Plazas 2026 es solo una parada: El camino sigue hacia Perú 2027

La Final del torneo de Plazas ya tiene próxima estación: Perú será el país anfitrión de la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla 2027. Después de 11 años, llevará la competencia a un nivel que continúa creciendo temporada tras temporada y que se ha convertido en la mayor vitrina para el freestyle hispanohablante del mundo.
Antes de las luces, los grandes escenarios y los cinturones, siempre hubo una plaza, un parque o una ronda, donde alguien estuvo dispuesto a entrar y arriesgarlo todo poniendo a prueba su talento y creatividad en la improvisación.

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