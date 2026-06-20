LA FINAL DEL TORNEO DE PLAZAS DE RED BULL BATALLA 2026-27 YA ESTÁ EN MARCHA

Más de 16 plazas y países diferentes, disputarán el campeonato en la Final del Torneo de Plazas el próximo 19 de Septiembre en Lima, Perú. El primer clasificado ya tiene nombre: Fat N . El colombiano defenderá el título conseguido en la pasada edición tras coronarse, también en Bogotá. En esa jornada, Fat N firmó un recorrido impecable venciendo a Bross, Rapder, Xhavez y al chileno 99 en la gran final.

Habrá 16 fechas en el Torneo donde se reunirán proyectos consolidados y nuevas iniciativas del underground hispanohablante en una misma temporada. Desde Santo Domingo hasta Las Vegas, pasando por Málaga, Cochabamba o Tegucigalpa, las plazas volverán a demostrar por qué siguen siendo el corazón del movimiento.

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El Torneo de Plazas es el punto de encuentro de la escena más underground del freestyle y la competencia con mayor representación de diferentes países. Un espacio de visibilidad de los competidores que han construido su nombre en parques, esquinas y circuitos independientes, llevando al escenario internacional la identidad, el estilo y la energía propia de cada comunidad.

Calendario de Plazas Clasificatorias

Domingo 28 de junio: Bienvenidos al Underground – República Dominicana, Santo Domingo

Viernes 10 de julio: Zona de Barras – Puerto Rico, San Juan

Viernes 17 de julio: Rap Sin Groserías – Venezuela, Caracas

Domingo 26 de julio: Chocorap – Colombia, Medellín

Sábado 08 de agosto: 24 Almas Freestyle – Bolivia, Cochabamba

Sábado 08 de agosto: God Size – España, Málaga

Sábado 08 de agosto: Entre Freestyle – Argentina, Gualeguaychú

Sábado 15 de agosto: Hypnotic Palace – Uruguay, Montevideo

Sábado 15 de agosto: Sin City League – Estados Unidos, Las Vegas

Domingo 16 de agosto: Skill Master Freestyle League – Honduras, Tegucigalpa

Viernes 21 de agosto: Liga Inmortal – Chile, Concepción

Sábado 22 de agosto: Raptablo – Perú, Ayacucho

Sábado 29 de agosto: Carolina Style – Ecuador, Quito

Sábado 29 de agosto: La Federación – Paraguay, Asunción

Domingo 30 de agosto: Funko Battles – México, Guadalajara

A ellos se suma Fat N , campeón defensor y representante de Diway Battle Cup (Cali, Colombia), quien buscará repetir la hazaña y convertirse en el primer bicampeón de la historia del Torneo de Plazas.

El torneo de Plazas 2026 es solo una parada: El camino sigue hacia Perú 2027

La Final del torneo de Plazas ya tiene próxima estación: Perú será el país anfitrión de la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla 2027. Después de 11 años, llevará la competencia a un nivel que continúa creciendo temporada tras temporada y que se ha convertido en la mayor vitrina para el freestyle hispanohablante del mundo.

Antes de las luces, los grandes escenarios y los cinturones, siempre hubo una plaza, un parque o una ronda, donde alguien estuvo dispuesto a entrar y arriesgarlo todo poniendo a prueba su talento y creatividad en la improvisación.